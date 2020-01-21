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Duş almadan ter kokusu nasıl giderilir?

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Duş almadan ter kokusu nasıl giderilir?
Duş almadan ter kokusu nasıl giderilir?

Duş almak temiz bir beden ve iyi bir görüntü için oldukça önemli bir konu. Ancak hayat koşuşturmacası ya da hastalık gibi sebeplerden duş alamamış olmanız da gayet doğal. Duş almadan temiz kokmanızı sağlayacak 10 yolu sizin için derledik. İşte temiz kokmanın yolları...

Bebek mendili kullanın

Bebek mendilleri, kötü kokulardan sorumlu bakterileri ortadan kaldırmayı sağlar. Bu yöntem temiz hissetmenizi sağlamak için iyi bir seçenektir.

Vücut yağları kullanın

Normal parfüme göre parfümlü bir vücut yağı kullanmak sizin için daha iyi olacaktır. Çünkü vücut yağının kokusu cildinizde daha uzun süre kalır.

Gün içinde deodorantınızı tazeleyin

Deodorant kullanmak, terinizin kokusunu öldürmenize yardımcı olur. Temiz kokmak ve hissetmek için gün içinde deodorantınızı tazelemeyi ihmal etmeyin.

Soğan, sarımsak ve baharatlı yiyeceklerden kaçının 

Bu tarz yiyecekler vücuttaki kötü kokuyu yoğunlaştırabilir. Bu durumda, bunun yerine sebze ve meyveler tüketmek daha iyidir.

İç çamaşırınızı değiştirin

İç çamaşırınızı gün içinde değiştirmek terlemeden kaynaklanan kötü kokuyu engelleyecektir.

Çoraplarınızı değiştirin

Ayaklarınız vücudunuzun en çok terleyen ve hoş olmayan bir kokuya neden olan kısımlardır. Çorapların düzenli olarak değiştirilmesi kötü kokuyu en aza indirecektir. Ayakkabılarınıza talk pudrası eklemek de iyi bir fikirdir.

Sıkı giysilerden kaçının

Sıkı giysiler vücudunuzu ısıtabilir, terlemelere ve kötü bir kokuya neden olabilir. Bu yüzden daha bol kıyafetler tercih edin. Bol kıyafetler vücudunuzun taze kalmasına yardımcı olacaktır.

Kuru şampuan kullanın

Kuru şampuan saçınızı canlandıracak ve yağlı görünmesini engelleyecektir. Saçınıza daha taze bir görünüm ve koku verecek, daha fazla hacim kazanmasına yardımcı olacaktır.

Saç bandı kullanın

Kuru şampuanın bitmesi durumunda, saçınızın yağlı görünmesini engellemek için kalın saç bantları kullanabilirsiniz. Uygun bir saç modeli seçmek saçınızın kir ve kötü kokusunu engelleyecektir.

Cildinizi nemlendirin

Cildinizi nemlendirmek de daha taze kokmanıza yardımcı olacaktır. Bu noktada bol su içmeli ve kokulu vücut kremleri kullanabilirsiniz.

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