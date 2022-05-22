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Düşen Cüzdanı Çaldılar

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Düşen Cüzdanı Çaldılar

20.05.2022 tarihinde, 15:00-16:00 saatleri arasında Gazimağusa’da , 15 Ağustos Bulvarı
üzerinde faaliyet gösteren market önünde bir şahıs tarafından düşürülen ve içerisinde 2.100 TL
nakit para, kimlik kartları ile kredi kartlarının bulunduğu para cüzdanı F.Ç.(E-62) ve Z.Ö.(E-68)
tarafından bulunarak çalındıktan sonra, kimlik kartları ile kredi kartlarını yaktıkları tespit
edilmiştir.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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