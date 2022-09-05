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Düşen uçakta hayatını kaybeden isimlerden biri ünlü iş insanı çıktı

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İspanya'nın Jerez de la Frontera Havaalanı'ndan kalkan ve Almanya'nın Köln Havaalanı'na giderken Baltık Denizi'ne düşen özel uçakta bulunanların kimlikleri belli oldu.
Düşen uçakta hayatını kaybeden isimlerden biri ünlü iş insanı çıktı

Köln’de yayın yapan Express gazetesinin, aile bireylerine dayandırdığı haberde, dün akşam saatlerinde düşen ve enkaz arama çalışmaları süren uçağın pilotunun 72 yaşındaki Kölnlü iş insanı Peter Griesemann olduğu, uçakta eşi Juliane, kızı Lisa ve kızının erkek arkadaşının da bulunduğu belirtildi.

Haberde, Cessna 551 tipi özel jeti kullanan ve Köln’ün tanınmış simalarından olan Griesemann’ın aynı zamanda Köln karnavalındaki gruplardan Blue Sparks’ın onursal başkanı olduğu ifade edildi.

Dün akşam kalkıştan bir süre sonra arıza yapan uçak ile telsiz iletişimi kesilmiş, hızla irtifa kaybeden uçağın Letonya’nın Ventspolis kenti açıklarında Baltık Denizi’ne düştüğü tespit edilmişti.

Kurtarma ekiplerinin Baltık Denizi’nde 6 kilometrekarelik alanda uçağın enkazına ulaşmaya çalıştıkları kaydedildi.

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