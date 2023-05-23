  • BIST 4.475,27
  • Altın 1250.613
  • Dolar 19.8473
  • Euro 21.4584
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAAdana’da 4.9 büyüklüğünde deprem!

Düşerek Yaralanan Şahıs(Gelişme)-Ani Ve Gayri Tabii Ölüm

» »
Düşerek Yaralanan Şahıs(Gelişme)-Ani Ve Gayri Tabii Ölüm
Düşerek Yaralanan Şahıs(Gelişme)-Ani Ve Gayri Tabii Ölüm

19.05.2023 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Girne’de Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde yürüdüğü sırada, ayağının kaldırıma takılması sonucu düşerek başını kaldırıma çarpıp ağır şekilde yaralan Tacim UZUN (E-84), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı.

Adı edilen, tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde, yapılan tüm mühalelere rağmen kurtarılamayarak 22.05.2023 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ani ve Gayri Tabii Ölüm23 Mayıs 2023 Salı 10:44
  • "Müzeler Haftası'nda Döveç Group’tan Sosyal Sorumluluk Etkinliği"23 Mayıs 2023 Salı 10:43
  • 'Kapsayıcı Barış İnşası: Kıbrıs'taki Teknik Komiteler' adlı İki-Toplumlu Araştırma Projesi uygulanmaya başladı23 Mayıs 2023 Salı 10:08
  • İSG-BİR: "İş kazalarının yüzde 98’i önlenebilir”23 Mayıs 2023 Salı 09:54
  • Tatar: “Kıbrıs tarihte hiçbir zaman Helen adası olmadı”23 Mayıs 2023 Salı 09:33
  • Near East Eğitim ve Organizasyonel Gelişim Birimi, “Liderlik Gelişim Eğitimleri”nin üçüncüsünü gerçekleştirdi23 Mayıs 2023 Salı 09:19
  • Oy verme işlemi yarın sona eriyor23 Mayıs 2023 Salı 09:15
  • Seçim yasakları 26 Mayıs’ta başlıyor23 Mayıs 2023 Salı 09:07
  • Döviz güne nasıl başladı? 23 Mayıs 2023 Salı23 Mayıs 2023 Salı 08:33
  • KTOEÖS tüm okullarda greve gidiyor, sınavlar yapılmayacak23 Mayıs 2023 Salı 08:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti