‘Düşman kardeşler’ arasında şaşırtan yakınlaşma

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore'nin görevden ayrılmak üzere olan Devlet Başkanı Moon Jae-in'in mektuplaştığı belirtildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore'nin görevden ayrılmak üzere olan Devlet Başkanı Moon Jae-in'in mektuplaştığı belirtildi.

Haberi ilk olarak Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA duyururken, iki lider arasındaki mektup diplomasisini Güney Kore de doğruladı. Kuzey Kore lideri Kim'in ilişkileri iyileştirme çabalarından dolayı Güney Koreli mevkidaşına teşekkür ettiği kaydedildi.

Güney Kore lideri Moon mektubunda 2018 yılında iki ülke arasında düzenlenen zirvelerde varılan ortak kararlar doğrultusunda diyalog çabalarını sürdüreceğini ifade etti. Kim Jong Un ise bu mektuba verdiği yanıtta ilişkilerin gelişeceği konusunda umutlu olduğunu belirtti.

Kim ve Moon arasında 2018'de yapılan üç ayrı zirvede taraflar barış ve uzlaşma sözü vermişti ancak son yıllarda ilişkiler yeniden gerildi. Kuzey Kore'nin son dönemde art arda gerçekleştirdiği füze denemeleri bölgede tansiyonu artırırken Güney Kore ve ABD bu hafta içinde ortak askeri tatbikata başlamıştı.

Güney Kore Devlet Başkanlığı koltuğuna oturmaya hazırlanan muhafazakar siyasetçi Yoon Suk-yeol'ün Kuzey Kore'ye karşı daha sert politikalar benimsemesi bekleniyor.