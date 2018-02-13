“Düşte Umut Yürekte Sızı” isimli kitap sanat severlerle buluşuyor

Hakan Çakmak’ın yazdığı "Düşte Umut Yürekte Sızı" isimli kitap Khora Yayınları’ndan çıktı

Hakan Çakmak’ın yazdığı "Düşte Umut Yürekte Sızı" isimli kitap Khora Yayınları’ndan çıktı. Fotoğraflarla da zenginleştirilen 620 sayfalık eser, İngiliz sömürge yönetiminin son yıllarından başlayarak kitabın yayımlandığı 2018'e kadar, Yaşar Ersoy'un yaşamını eksen alarak toplumumuzun yakın döneminin sosyal, kültürel, sanatsal, siyasal tarihini ele alıyor. Yaşar Ersoy'un anlatımıyla Hakan Çakmak'ın yazdığı kitabın editörlüğünü Feriha Altıok, kapak tasarımını Emin Çizenel, kitap tasarımını ise Umut Ersoy yaptı.

Bir ipek böceği gibi kültür sanatımızın bellek kozasını oluşturup aramızdan uçup giden Hakan Çakmak'ın yazdığı "Düşte Umut Yürekten Sızı" kitabının tanıtımı için, KhoraYayınları ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun organizasyonuyla 15 Şubat 2018 Perşembe saat 18:30’da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda bir etkinlik gerçekleşecek.

Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın müzik dinletisi sunacağı resepsiyonda, KhoraYayınevi yetkililerinin sunuşu ve Yaşar Ersoy’un yapacağı konuşmanın yanı sıra Hakan Çakmak’ın çeşitli kültür sanat programlarındankolaj yapılarak oluşturulan,Kadri Esemen’in hazırladığı kısa bir belgesel izlenecek. Etkinlik süresince, okurlar kitaplarını alarak Yaşar Ersoy’a imzalatma imkanı da bulacaklar.

Kültür sanatımıza emek veren önemli isimlerin buluşacağı resepsiyona, sanat sever tüm halkımız davetlidir.