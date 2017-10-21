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'Düşük düzeyde alkol, yabancı dili konuşmayı kolaylaştırıyor'

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'Düşük düzeyde alkol, yabancı dili konuşmayı kolaylaştırıyor'
Hollanda'da yapılan bir araştırmaya göre, düşük düzeyde alkol alan kişiler, yabancı dili daha rahat konuşabiliyor.

Hollanda'nın Maastricht Üniversitesi, İngiltere'deki Kings College London'dan ve Liverpool Üniversitesi'den uzmanlarlarla birlikte, alkolün dil öğrenimi üzerindeki etkilerini araştırdı.

Araştırma kapsamında, bir süre önce Hollandaca öğrenen Alman vatandaşı 50 kişilik gruba, düşük düzeyde alkollü içki verildi.

Alkol miktarı, araştırmaya katılanların vücut yapıları ve kilolarına göre ayarlandı. Bu miktar, 70 kilo ağırlığındaki bir erkek için 460 mililitre biraya denk geliyor.

Grubun diğer yarısına da alkolsüz içecek verildi. Deneklere, içeceklerde alkol olup olmadığı söylenmedi.

ALKOL ALAN 'AKICI' KONUŞTU

Araştırmacılar, içecek ikramının ardından Alman vatandaşları ile bir süre Hollandaca konuştular.

Alkollü içecek alanların, diğerlerine göre yeni öğrendikleri dil konusunda daha başarılı olduğu saptandı.

Yapılan değerlendirmede, alkol alan kişilerin gözle görülür bir şekilde daha iyi olduğu ortaya kondu.

Özellikle söylem konusunda alkol alanlarda ciddi bir fark öne çıktı.

Araştırma ekibinden Jessica Werthmann'a göre alkol alan ve alkol almayanlar arasindaki fark, büyük ihtimalle alkolün korku yenici olmasından kaynaklanıyor.

 

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