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'Düşük karbondihratlı diyetler kalp krizi riskini artırıyor'

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Uzman Diyetisyen İdil İmamoğlu, düşük karbonhidratlı diyetlerin popüler olmaya başladığını; ancak bu tür diyetlerin kalp krizi riskini artırdığını söyledi
'Düşük karbondihratlı diyetler kalp krizi riskini artırıyor'

Diyetisyen İdil İmamoğlu, günümüzde gençler tarafından 'ekmek yemiyorum' gibi sık tekrarlanan söylemlerin ve internetten gelişigüzel bir şekilde seçilip uygulanan diyetlerin çok yanlış olduğunu belirtti.

GÜNLÜK ENERJİ İHTİYACININ YÜZDE 50'Sİ... 

DHA'nın haberine göre; beslenme tedavisinin bireye özgü olması gerektiğine dikkat çeken Diyetisyen İmamoğlu, şunları söyledi: "Yani kişinin zayıflama, kilo alma veya başka bir maksatla beslenme tedavisine ihtiyacı varsa bir kere bu noktada mutlaka uzmanından bu konuda destek almaları gerekiyor. Karbonhidrat kullanımı derken de biz karbonhidrat ihtiyacının basit şekerlerden gelmesini istemiyoruz. Burada önemli olan sağlıklı kaynakların, tahılların, baklagillerin, mevsiminde tüketilen sebze ve meyvelerin diyette daha ağırlıklı tüketilmesi ve günlük enerji ihtiyacının ortalamada yüzde 50'sinin bu kaynaklardan sağlanması son derece önemli."

DİKKAT! KALP RİTİM BOZUKLUĞUNA NEDEN OLABİLİR 

İmamoğlu, diyette karbonhidratların fazla kısıtlanmasının da kalpte ritim bozukluklarına neden olduğunu söyleyerek, "Bu da kalp krizi riskini artırıyor. Aslında bireylerin beslenmesinde karbonhidrat ihtiyacının yüzde 40-60 arasında karşılandığında bu riskin en düşük seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Bu çerçevenin dışında karbonhidrat tüketimlerinde riskin arttığı görülüyor" dedi.

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