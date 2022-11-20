  • BIST 4.507,24
  • Altın 1046.2
  • Dolar 18.6088
  • Euro 19.206
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKASeçim yasakları başladı

Düşük karbonhidratlı ve hayvansal gıdalarla beslenme tip 2 diyabet riskini artırabilir

» »
Amerikan Kalp Derneği tarafından yürütülen çalışmada, düşük karbonhidratlı ve hayvansal gıdalarla beslenmenin tip 2 diyabet riskini artırabileceği saptandı
Düşük karbonhidratlı ve hayvansal gıdalarla beslenme tip 2 diyabet riskini artırabilir

Düşük karbonhidratlı ve protein ağırlıklı beslenerek kilo verme yöntemi yaygın olarak tercih edilse de bunun uzun süreli etkilileri merak konusuydu. Usnews'in haberine göre, Amerikan Kalp Derneği tarafından yürütülen çalışmada, düşük karbonhidratlı diyetlerde protein ve yağ kaynağının tip 2 diyabet gelişimine etkisi araştırıldı. Bu kapsamda, araştırmacılar, 1984-2017 yılları arasında 203 bin 541 yetişkinin beslenme verilerini analiz etti.

 

Araştırmacılar, protein ve yağı hayvansal gıdalardan elde ederek düşük karbonhidratlı beslenen kişilerde tip 2 diyabet gelişme riskinin yüzde 35, protein ve yağı bitkisel gıdalardan alan kişilerde ise bu oranın 6 puan daha düşük olduğunu (yüzde 29) tespit etti.

Bitkisel gıdalarla beslenen kişilerde, rafine şeker alımının düşürülmesi halinde ise tip 2 diyabet gelişme riskinin yüzde 15 daha düşebildiği görüldü. Araştırmanın sonuçları, Amerikan Kalp Derneği'nin Bilimsel Oturumlar Konferansı'nda açıklandı. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya Sağlık Örgütü'nden salgınlarla mücadele için yeni karar18 Kasım 2022 Cuma 22:32
  • Araştırma: B3 vitamini takviyesi meme kanseri ve beyin metastazı riskini artırıyor18 Kasım 2022 Cuma 20:57
  • Çürük dişin taşıdığı inanılmaz risk! Hayati önemi var18 Kasım 2022 Cuma 20:29
  • Gereksiz antibiyotik kullanımı 35 binden fazla can kaybına yol açıyor18 Kasım 2022 Cuma 19:16
  • Her 10 doğumdan biri prematüre18 Kasım 2022 Cuma 12:40
  • Gereksiz antibiyotik kullanımı Avrupa'da her yıl 35 binden fazla can kaybına yol açıyor18 Kasım 2022 Cuma 12:33
  • Ünlü gazete yazdı: İşte Covid-19’un olağandışı 5 belirtisi17 Kasım 2022 Perşembe 20:51
  • Göğüsteki iyi huylu kitleler kanser riskini artırıyor17 Kasım 2022 Perşembe 20:17
  • Kırmızı şarap kalp dostu mu değil mi?17 Kasım 2022 Perşembe 17:13
  • KTTB: Reçetesiz ve Kontrolsüz Antibiyotik Kullanımı Sağlığa Zararlıdır17 Kasım 2022 Perşembe 16:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti