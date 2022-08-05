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Düşük maaşlı işte çalışmak Alzheimer riskini artırabilir

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Yeni yapılan bir araştırmaya göre, düşük maaşlı bir işte çalışmak, Alzheimer hastalığına neden olabilir.
Düşük maaşlı işte çalışmak Alzheimer riskini artırabilir

ABD’deki Columbia Üniversitesi’ndeki bilim insanları, düşük ücretli kariyerlere sahip insanların, genellikle bunamanın öncüsü olan bilişsel gerilemeden daha hızlı muzdarip olduklarını keşfettiler.

Daily Mail’in haberine göre, çalışmalar, yaklaşık 2.900 ABD’li yetişkinin 50’li ve 60’lı yaşlarındaki kazançlarını, beyinlerinin zaman içinde nasıl yaşlandığıyla karşılaştırdı.

Ortalama ücretin üçte ikisinden daha az maaş alan kişiler, daha iyi maaş alan akranlarına göre daha hızlı hafıza kaybına uğradı.

Düşük maaşlı işler arasında giriş seviyesindeki temizlikçiler, fast food çalışanları ve öğretim asistanları yer alıyor.

12 YIL BOYUNCA İNCELENDİ

American Journal of Epidemiology’de yayınlanan çalışma, 1992’den 2004’e kadar yaklaşık 3.000 kişinin kazandığı maaşları inceledi.

Proje başladığında 50’li yaşlarında olan tüm katılımcılar, kazançlarına göre üç gruba ayrıldı.

Araştırmacılar daha sonra 2004 ve 2016 yılları arasında katılımcıların beyin hızlarının ne kadar hızlı düştüğünü incelemek için hafıza testleri kullandılar.

Sonuçlar, kariyerlerinin ilk yıllarında düşük ücret alanların sonraki yıllarda önemli ölçüde daha hızlı bilişsel düşüşe sahip olduğunu gösterdi.

12 yıllık dönem boyunca daha düşük ücret alanlarda, daha iyi ücret alanlara göre yüzde 10 daha fazla düşüş gördü.

Uzmanların hesaplarına göre bu, beyinlerinin on yıl boyunca fazladan bir yıl daha yaşlanmasına eşdeğerdi.

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