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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Düşünceleri okuyabilen teknoloji geliştirildi

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ABD'de bilim insanları, insan beynindeki düşünceleri anlaşılır sözcüklere çevirmeyi başardı. Bu teknolojinin, konuşma kabiliyetini yitirmiş hastalara yardımcı olması ümit ediliyor.
Düşünceleri okuyabilen teknoloji geliştirildi

Columbia Üniversitesi’ndeki Zuckerman Enstitüsü’nden bilim insanları, beynin bir bölümünden diğerine aktarılan sinyallerin anlaşılır sözcüklere çevrilmesini sağlayan bir teknoloji geliştirdi.

Nature dergisinde yayımlanan habere göre, yapılan çalışmalardan birinde, içinden 1’den 10’a kadar sayan bir kişinin düşünceleri kelimelere döküldü. Ses kalitesinin çok iyi olmadığı ancak sayıların anlaşıldığı belirtildi.

Söz konusu teknoloji, geçen yıl hayatını kaybeden İngiliz astrofizikçi Stephen Hawking’in kullandığı konuşma sentezleyiciye benzer bir sistem ve yapay zekâdan faydalanıyor. Bu teknolojinin, felç geçirdiği için konuşma kabiliyetini yitiren ya da Hawking gibi motor nöron hastalığı nedeniyle konuşamayan kişilere yardımcı olması ümit ediliyor.

İNSANLARIN RIZASI OLMADAN KULLANILABİLİR

Zuckerman Enstitüsü’ndeki bilim insanları, geliştirdikleri teknolojide elektrokortikografi adı verilen bir teknik kullanıyor. Söz konusu teknik, insanların kafalarına elektrotlar bağlanmasını zorunlu kılıyor. Ancak gelecekte insanların kullandıkları cep telefonu ya da diğer elektronik aletler aracılığıyla rızaları olmadan bilişsel aktivitelerinin izlenebilmesi durumunda düşüncelerinin de kötü niyetli kişiler tarafından okunabilmesinden endişe ediliyor. (DW Türkçe)

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