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Duterte: Ruhbanının çocuklara taciz peşinde koştuğu bir dine kimin ihtiyacı var?

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Katolik din adamlarının cinsel saldırı peşinde koştuklarını söyleyerek "Böyle bir dine kimin ihtiyacı var" diye soran Filipinler lideri, Katolik Kilisesi'nin 25 yıl içinde ortadan yok olacağını öngördü.
Duterte: Ruhbanının çocuklara taciz peşinde koştuğu bir dine kimin ihtiyacı var?

Kendi içindeki cinsel tacizle mücadele adına hiçbir somut adım atmayan Katolik Kilisesi, sayıp sövme lugatında özel yer kapladığı Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin bir kez daha hedefindeydi.

 

Başkent Manila'daki bir toplantıda konuşan Duterte, Katolik din adamları için "Azdıklarında,….pu çocukları, rahibelerin peşinde koşuyor, eşcinsel iseler de erkek çocuklarının peşinde" diyerek sordu:

"Böyle bir dine kimin ihtiyacı var?" 

Halkın bu yapılanların intikamını alacağını söyleyen Filipinler lideri, şu öngörüde bulundu:

"Bu Katolik Kilisesi ortadan yok olacak. Yaklaşık 25 yıl içinde kaybolup gidecek. Geriye bir şey kalmayacak, insanlar unutacak."

 

Öncesinde Papa Francis, ilkin çok sayıda rahibenin tacize uğradığını açıklamış, ardından rahiplerin çok sayıda rahibeyi seks kölesi olarak kullandığını ilk kez kamu önünde kabul etmişti.

Sonrasında Katolik Kilisesi'nde çocuklara cinsel tacizle mücadele için Vatikan'da 4 günlük zirve düzenleyen Papa, hiçbir somut politika açıklamadan zirveyi kapattı.

Duterte ise en ağır küfürleri dünya liderleri kadar dinlerden de esirgememesiyle biliniyor. 

"Adem onu (elmayı) yedi ve sonra kötülük doğdu… Kim bu aptal Tanrı? Eğer durum buysa o (Tanrı), aptal bir….pu çocuğu" sözüyle hafızalarda yer eden Filipinler lideri, "Tanrı'nın varlığını kanıtlayan biri çıkarsa, istifa edeceğim" diye de meydan okumuştu.

 

Geçmişte bir kadına tecavüz ettiği ve birçok kişiyi öldürdüğünü söyleyerek övünmesiyle de tanınan Duterte, 22 yıllık belediye başkanlığının ardından Temmuz 2016'da oturduğu başkanlık koltuğunda 'uyuşturucuyla savaş' adı altında binlerce yargısız infaza imza attı.

Filipinler'de Katolik Kilisesi yargısız infazlara karşı çıkan odaklardan biri.

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