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Duterte'den Obama'ya: 'O..... çocuğu' dediğim için üzgünüm, affet

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Küfretmedik kimse bırakmayan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, iki kez 'o..... çocuğu' diye söz ettiği eski ABD Başkanı Barack Obama'dan bu kez af diledi.
Duterte'den Obama'ya: 'O..... çocuğu' dediğim için üzgünüm, affet

Hakkında binlerce yargısız infaz suçlaması olan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, iyi anlaştığı Donald Trump'ın başkanlığında ABD ile ilişkileri düzeltirken, eski muhatabına karşı da yumuşadı.

Barack Obama'nın başkanlığında kendisine yöneltilen eleştirilere çok sert karşılık veren ve ABD ile ilişkileri bozma yoluna giden Duterte, İsrail ziyaretinde eski belalısını andı.

 

Rodrigo Duterte

'OBAMA ARTIK SİVİL OLDUĞUNA GÖRE'

Kudüs'te bir toplantıda Filipin kökenlilerle biraraya gelen Duterte, Trump'tan 'kendisiyle aynı dilden konuşan iyi dost' diye söz edip şöyle devam etti:

''Obama sen de artık bir sivil olduğuna göre belirtmem uygun olur, o sözleri söylediğim için üzgünüm.''

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