Duvara bantlanmış ciğer 5 bin TL
Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, İtalyan heykel sanatçısı Maurizio Cattelan'ın duvara bantlanmış muz çalışmasından esinlenip duvara bantladığı ciğeri, sokak hayvanları yararına 5 bin TL’den satışa sundu.
İtalyan heykeltıraş Maurizio Cattelan'ın duvara bantlanmış muz çalışmasından esinlenen Edirneli ciğerci Bahri Dinar duvara bantladığı ciğeri satışa çıkardı. Dinar sokak hayvanları yararına gerçekleştirdiği bu satış için 5 bin TL istiyor.
17 Aralık 2019 Salı 20:37
1 / 6