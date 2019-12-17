Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, İtalyan heykel sanatçısı Maurizio Cattelan'ın duvara bantlanmış muz çalışmasından esinlenip duvara bantladığı ciğeri, sokak hayvanları yararına 5 bin TL’den satışa sundu.

İtalyan heykeltıraş Maurizio Cattelan'ın duvara bantlanmış muz çalışmasından esinlenen Edirneli ciğerci Bahri Dinar duvara bantladığı ciğeri satışa çıkardı. Dinar sokak hayvanları yararına gerçekleştirdiği bu satış için 5 bin TL istiyor.