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Duyal Tüzün’ün “Düş” adlı fotoğraf sergisi açıldı

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Duyal Tüzün’ün “Düş” adlı fotoğraf sergisi açıldı
Yakın Doğu Koleji rehber öğretmenlerinden, Ortaokul Fotoğrafçılık Kulübü eğitmeni, aynı zamanda fotoğraf sanatçısı olan Duyal Tüzün’ün “Düş” adlı ilk kişisel fotoğraf sergisi açıldı.   

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Ulusal ve uluslararası fotoğraf yarışmalarında birçok sergileme ve ödül başarısı bulunan Tüzün’ün, Ercan Havalimanı’nda açılan “Düş” adlı sergisinde; sahne, manzara, portre, soyut, detay ve insan yaşantısını içeren fotoğraflara yer verildiği belirtilildi.

Sergi, 6 Kasım 2017 tarihine kadar Ercan Havalimanı Terminal Binası, Giden Yolcu Salonu’nda yolcuların beğenisine sunulacak.

Fotoğraflar Düşlerin ve Duyguların Yansımasını Anlatıyor…

İlk sergisine “Düş” adını vermesinin sebebini anlatan Duyal Tüzün, düşlerinin kalbinin fotoğraf olmasından kaynaklı olduğunu yani fotoğrafların aslında düşlerinin, duygularının yansıması olduğunu belirtti.

Lise yıllarından beridir fotoğrafa ilgi duyduğunu dile getiren Tüzün’e göre fotoğraf; yaşama daha derin gözlerle bakabilme ve bunu yansıtabilme aracıdır.  Sosyal sorumluluk kapsamında bağışlar içerecek sergi projelerinin de süreceğini belirten Tüzün, Kasım ayı sonunda bir sergisinin daha açılacağını ve bu kapsamda sergilerinin süreceğini de sözlerine ekledi.

Ulusal ve uluslararası fotoğraf yarışmalarında, ödül ve sergileme başarıları var olan Duyal Tüzün’ün fotoğrafları ona yakın ülkede sergilendi.

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