  • BIST 5.207,67
  • Altın 1157.719
  • Dolar 18.7947
  • Euro 20.325
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

Duyanların ağzı açık kalıyor… İşte dünyadaki en tuhaf 21 yasa

» »
Duyanların ağzı açık kalıyor… İşte dünyadaki en tuhaf 21 yasa
Duyanların ağzı açık kalıyor… İşte dünyadaki en tuhaf 21 yasa

İspanya’nın bazı bölgelerinde sahilde kumdan kale yapmak yasa dışıyken İskoçya’da sarhoşken ineğe binerseniz hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde küfür ederken yakalanırsanız, para cezası, hapis hatta sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz.

Daily Mail, dünya ülkeleri arasındaki en sıra dışı yasakları sıraladı…

İsviçre’de, akşam 22:00’den sonra sifonu çekmek yasa dışı kabul ediliyor.

İŞTE DÜNYA ÜZERİNDEKİ EN ŞAŞIRTICI 21 YASA…

1. Alaska’da geyiğe alkollü içki veremezsiniz.
2. Akşam 22:00’den sonra sifonu çekmek İsviçre’de yasa dışıdır.
3. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile bir toplantıda uyuyakalmak yasa dışıdır.
4. İskoçya’da sarhoşken ineğe binemezsiniz.
5. Birleşik Arap Emirlikleri’nde küfür etmek yasa dışıdır.
6. Florida’da akşam 18.00’den sonra halka açık bir yerde rüzgar estirmek yasa dışıdır.
7. İspanya’daki bazı plajlarda kumdan kale yapmak yasa dışıdır.
8. Barselona’da kadınların bikini giymesi veya erkeklerin üstsüz dolaşması yasa dışıdır.
9. Norveç’te yılbaşı gecesi dışında havai fişek patlatmak yasa dışıdır.
10. İtalya’nın Torino kentinde köpek sahipleri günde en az üç kez köpeklerini gezdirmelidir.
11. Rusya, mağazalarda kadınlar için dantelli iç çamaşırı satmayı yasa dışı kılıyor.
12. Bolivya, La Paz’daki restoranlarda evli kadınların bir kadehten fazla şarap içmesi yasa dışıdır.
13. Norveç’te pazar günü insanların çimlerini biçmesine izin verilmiyor.
14. Singapur’da çöp atmak yasa dışıdır.
15. Japonya’da fazla kilolu olmak yasa dışıdır.
16. Norveç’te önemli bir tıbbi neden olmaksızın köpek kısırlaştırmak yasa dışıdır.
17. Gürcistan’da tavukların karşıdan karşıya geçmesi yasaktır.
18. İç çamaşırı giymiyorsanız Tayland’da evinizden çıkmak yasa dışıdır.
19. Birleşik Arap Emirlikleri’nde toplu taşıma araçlarında yemek veya içmek yasa dışıdır.
20. Singapur’da toplum içinde tükürmek yasa dışı
21. Fransa’da tren peronlarında öpüşmek yasaktır.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Haftalık burç yorumları (16-22 Ocak 2023)15 Ocak 2023 Pazar 20:45
  • Meksika kamusal alanda sigara içmeyi yasakladı15 Ocak 2023 Pazar 18:09
  • Günlük burç yorumları (15 Ocak 2023)15 Ocak 2023 Pazar 10:20
  • Bilim insanları da onayladı… Kadınlar bu erkekleri daha çekici buluyor14 Ocak 2023 Cumartesi 16:00
  • Günlük burç yorumları (14 Ocak 2023)14 Ocak 2023 Cumartesi 10:56
  • Ünlü kozmetik markalarındaki “sonsuz kimyasallar” endişesi13 Ocak 2023 Cuma 20:20
  • Stresli ve gergin olmak demans riskini önemli ölçüde yükseltiyor13 Ocak 2023 Cuma 19:27
  • Günlük burç yorumları (13 Ocak 2023)13 Ocak 2023 Cuma 10:10
  • Alzheimer riskini düşürdü… Günde sadece 6 dakika yeterli12 Ocak 2023 Perşembe 16:31
  • Araştırma: Kötü karakterler neden seviliyor?12 Ocak 2023 Perşembe 11:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti