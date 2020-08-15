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Duygu Delen'in ölümüyle ilgili tutuklanan Mehmet Kaplan'ın polisteki ilk ifadesi: Tartıştık, birkaç kez vurdum

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Gaziantep'te Duygu Delen'in ölümüyle ilgili olarak gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın polisteki ilk ifadesinde, "Cep telefonunda gördüğüm fotoğraflar nedeniyle tartıştık, bikaç kez vurdum" dedi!
Duygu Delen'in ölümüyle ilgili tutuklanan Mehmet Kaplan'ın polisteki ilk ifadesi: Tartıştık, birkaç kez vurdum

Gaziantep'te Duygu Delen'in ölümüyle ilgili olarak gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın polisteki ilk ifadesinde, cep telefonunda gördüğü fotoğraflar nedeniyle tartıştığı, genç kadına birkaç defa vurduğunu söylediği öğrenildi.

Önceki gün erkek arkadaşı Mehmet Kaplan’ın mahallesindeki evine giden Duygu Delen bir süre sonra 4. kat penceresinden 'düşerek' yaşamını yitirdi. Olay sonrası gözaltına alınan Mehmet Kaplan çıkarıldığı mahkemece, ‘cinsel istismar ve kasten öldürme’ suçlamaları ile tutuklandı.

Sözcü'de yer alan habere göre Kaplan’ın emniyette verdiği ifadesinde ise olay anını görmediğini söylediği öğrenildi.

Kaplan’ın ifadesinde, “Duygu ile 3.5 ay önce ayrıldık. Daha sonra yine barıştık. Eve gittik, bu sırada telefonumda başka kadınların fotoğrafını gördü. Duygu buna kızdı ve tartışmaya başladık. Sonra tartışma esnasında kendisinin de başka erkek arkadaşları olduğunu söyledi. Benimle evlenmek istiyordu. Ben de ‘Bu saatten sonra seninle ilişkim bitmiştir, eğer başka erkeklerle olduysan seninle evlenmem’ diyerek ondan evden gitmesini istedim. Duygu, ‘ben tüm umutlarımı sana bağlamıştım’ diyerek evden gitmek istemedi. Tartıştık, birkaç kez vurdum. Elimi cama vurarak kestim. Elimi yıkamaya gittim. Olay gerçekleşmiş. Olay anını görmedim” dediği bildirildi.

Öte yandan Duygu Delen’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından bugün ailesine teslim edildi. Asri Mezarlık’ta Delen için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, genç kadının ailesi ile arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Genç kadının cansız bedeni öğleden önce kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

'Adalet istiyorum'

Kızının cenazesinde konuşan baba Bülent Delen, "Adalet istiyorum. Bir çocuğun ölümü bu şekilde kısa olmuyor. Lütfen adalet istiyorum. Cumhurbaşkanıma yazı yazdım. Benim kızım bu tabutun içinde. Allah rızası için gereken yapılsın" dedi.

Duygu’nun arkadaşları ise söylenilecek çok bir şeylerinin olmadığını ve arkadaşları için gerekenin yapılmasının istediklerini ifade etti.

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