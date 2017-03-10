Vatanım Sensin 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Vatanım Sensin yeni bölümde halkın arasına yerleştirilen bomba patlıyor. Fragmandaki detayda halkın bayrağı yere indirmemesi duygu dolu anlar yaşatıyor.

Vatanım Sensin yeni bölümde Cevdet, İtilaf Devletleri casusu Charles Hamilton’un amacını Yakup’un yardımıyla öğrenir. Lakin bazı şeyler geç kalmıştır. Cevdet, tüm imkanlarını bu bombayı bulmak için harcar ama nafile. Azize’nin halka sesleniş yaptığı alana bırakılan bombanın patlaması sonucu kan gövdeyi götürüyor. Şimdi sırada Türklere yapılan bu hain saldırının hesabını sormak vardır. Cevdet, bu bombayı yerleştiren ve onlarca masum insanın hayatıyla oynayanlardan nasıl hesap soracak?

HALK BAYRAĞI YERE İNDİRMİYOR

Vatanım Sensin’in 19. bölüm fragmanındaki detay duygu dolu anlar yaşattı. Patlama esnasında yaralı ve şehit olmak üzere olan vatandaşların Türk bayrağını yere indirmemesi gözleri yaşarttı.