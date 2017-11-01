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“Duygudaki Üç Renk” bu akşam Gazimağusa’da...

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“Duygudaki Üç Renk” bu akşam Gazimağusa’da...
“Duygudaki Üç Renk” adlı konser, özel eğitime gereksinim duyan çocuklar yararına bu akşam Gazimağusa’da...

Gazimağusa Belediyesi himayelerinde Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda saat 20.00’de başlayacak ve kemanda Ayşe Karaoğlan, piyanoda Demet Alkan ve soprano Ayşe Güler Akın’ın yer alacağı klasik müzik konserinde sanatçılar; Mozart, Schubert, Puccini, Brahms gibi tanınmış bestecilerin eserlerinin yanı sıra Türk ve Azeri sanatçıların eserlerine de yer verecek.

Belediyeden verilen bilgiye göre, konserden elde edilecek gelir, özel eğitime gereksinim duyan çocuklar için kullanılacak.

Konserin biletleri; Gazimağusa Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi, Mağusa Gelişim Akademisi Tesisi ve Deniz Plazalardan alınabiliyor.

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