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Duygulandım!

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Turgut Çalıcı yazdı: Duygulandım!
Duygulandım!

Duygulandım gerçekten. Yıllarca emek verip, hiç ara vermeden, on bir yıl görev yaptığım örgütün, divan başkanı olacağımı, inanın hiç düşünmemiştim. Divan başkanlığı benim her zaman için, gözüm de ayrı bir saygınlığı ve yeri olmuştur. Yıllarca hep seçilen kısımda olduğumdan dolayı, hiçbir divanda, bugüne kadar yer almadım. Ama seçim öncesi, divanı kongre hazırlık sürecin de, bilhassada divan başkanını seçerken, hep devamlı örgütte saygı duyulan birilerini aradım ve ona göre belirledim. Bilmem tabii ki mevcut arkadaşlar, beni divan başkanlığı için ararken, böyle düşündü mü , ama aradıklarında hiç ama hiç tereddüt etmeden, kongre ne saattır diye sordum. Bu benim için yıllarca, onurlu bir şekilde, her türlü bedeli ödemeye hazır ve ödeyerek emek verdiğim örgütte, yaptığım en onurlu ve gurur verici görevlerimin başında geliyor. Neyse yeni seçilen başkan ve yönetime de buradan,tekrardan hayırlısı olsun derim. 
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Bir diğer konu malumumuz, belediye seçimleri. Aldığımız duyumlara göre, hükümet partileri nerelerde ittifak yapacağını, Salı akşamı yapacakları, parti meclisi toplantılarından sonra açıklayacakmışlar. Hadi hayırlısı diyelim, zira adaylarını açıklamak için, geciktiklerini düşünüyorum. 
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Diğer konu ise, görüşme süreci ve geçtiğimiz gün yapılan,Derinya Kapısı açılsın eylemi. Bu eyleme ben de tam destek verdim, katılamasam da, yüreğim ve kalbim orada olanlarlaydı. Geçtiğimiz süreç içerisinde, baktığımız zaman, eylem anlamını yerin de tutsa da, biraz sönük kalması tabii ki beni üzmüştür, ama ev de oturup hiç bir şey yapmadan, sadece sosyal medya üzerinden eleştiren kişilere karşın, sokağa çıkıp bu eylemi de organize edenleri, tebrik etmemek ayıp olur. Zira bu yapılan bölge eylemlerini, Yirmi Bir Eylül Dünya Barış gününe kadar devam ettirip, 21 Eylül Dünya Barış günü iki toplumun ortak düzenleyeceği, büyük bir etkinlikle birleştirip, liderlerin ve dış güçleri etkileyip artık çözüm sürecini, çözümle sonlandıra bilecek bir etkinliğe, çevire bilmek elimizdedir diye düşünüyorum.

Günün Sözü:

Şöyle olmuş: Ben sen demişim, sense sen.
Cahit Zarifoğlu

Günün Kitabı:

kitap-005.jpg

 

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