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Duygularımız nasıl kontrol altına alabiliriz

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Bazen başımızı belaya sokmaya neden olurken bazen hiç ummadığınız güzel duyguları yaşamamıza neden olmaktadır. İşte o zamanlarda duygularınıza hakim olmak için.
Duygularımız nasıl kontrol altına alabiliriz

Duyguların gücü günlük yaşamınızda her alanınızı değiştirecek ve etkileyecek kadar güçlüdür. Bu durumda büyüklerimiz her zaman ''iki düşün bir kelam et''  derler... İşte bu durumda bizde sizler için olumsuz yönde duygularınızı dışa vurmak yerde önüne geçebilmeniz için bir kaç küçük tavsiyemiz olacak! Bazen düşündüklerinizi pat diye söylemek yerine kontrol altına almanız gerekmektedir. Bu durumda Bazı düşünceler sizi kötü duruma düşürebilmektedir.

 

Bu durumda olgunlaşıp sorumluluklarımızın farkında olup bir yetişkin gibi duyguları kontrol etmek çok önemlidir. Düşüncelerini kontrol altına alabilmenin bir yolu da düşüncelerinizi o an aksine çevirmenizden geçer...

Olumsuz düşüncelerin önüne geçin...

Genellikle olumsuz düşüncelerin esiri olduğumuz dönemlerde ağzımızdan çıkan düşüncelerin bizi kötü durumlara sokabilmektedir. Her ne kadar bunu yapmak kolay olmasa bile kötü durumlara düşmemek için olumlu düşünmeye gayret etmeliyiz. Bu yolda ilk olarak yapmanız gereken şey kendinize biraz güvenmek ve kararlılığınızı korumaktan geçer. Zamanla olumsuz düşüncelerinizin önüne kolay bir şekile geçebildiğinizi göreceksiniz. 

Öfkeyi kontrolünüz altına alın! 

Bazı heyecanlı durumlarda öfkenizi kontrol altına alamadığınız zamanlarda ortaya çok yanlış şeyler çıkabilmektedir. Hatta bu durum sonucunda sizi pişmanlığa sürükleyebilecek zamanlara bırakabilir. Bu durumda öfkenizi kontrol altına almayı öğrenmelisiniz. Zaman zaman hepimiz öfkeleniyoruz, bu durumu en hafif ve zararsız bir şekilte atlatabilmek için yapmanız gereken şey aklınıza yapacapınız ve ağzınızdan çıkacak sözlerin size geri dönüşünün kötü olabileceğini getirerek kendinizi sakinleştirmeye çalışmalısınız. 

 

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