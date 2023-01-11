Duygusal yeme bozukluğu kalp hastalıklarının habercisi

Üzgün ya da stresli olduğunuzda normalde yediğinizden daha çok şey tüketmek size oldukça cazip gelebilir. Ancak yapılan bir araştırma, bunun kalp sağlığınız için oldukça kötü olabileceğini tespit etti.

Fransa’daki Nancy Üniversite Hastanesi’ndeki bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre, duygusal yiyicilik uzun vadede kalp sağlığı için oldukça tehlikeli olabilir.

Daily Mail’de yer alan habere göre, araştırma için 1.109 kişinin verileri 13 yıl boyunca değerlendirildi. Katılımcıların üzüntülü ya da stresli durumlarda bir şeyler yediklerinde herhangi bir kardiyovasküler hasarın oluşup oluşmadığı kaydedildi.

KALORİ MİKTARIYLA İLGİSİ YOK

Sonuçlar, duygusal yemenin daha sert arterlerle bağlantılı olduğunu ve kalp rahatsızlığı riskini yüzde 38 artırdığını ortaya çıkardı. Bununla birlikte, alınan kalori miktarının herhangi bir etkisi olmadığı görüldü.

Bulgularını Avrupa Önleyici Kardiyoloji Dergisi’nde yayınlayan araştırmacılar, duygusal yemekten kaçınmanın yollarından birinin “dikkatli” yemeye çalışmak olduğunu tavsiye etti.

Profesör Nicolas Girerd, “Duygusal yiyiciler, yiyecekleri midelerinden çok beyinlerini tatmin etmek için tüketirler. Dikkatli yemek, bu alışkanlığı kırmaya yardımcı olabilir. Bu, tek başına veya başkalarıyla birlikte yemek yemek için zaman ayırmak, anda olmak, ne yaptığınızın farkında olmak ve telefonunuz veya TV ile dikkatinizin dağılmaması anlamına gelir.” dedi.