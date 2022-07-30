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Duyma engelliler için sesleri deşifre eden gözlük

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İngiltere'de geliştirilen yazılım sayesinde gözlüğü takan duyma engelliler için sesler yazılı hale geliyor. Böylece duyma engelliler, sesleri gerçek zamanlı olarak okuyabiliyor.
Duyma engelliler için sesleri deşifre eden gözlük

Bir İngiliz şirketi duyma engelliler için sohbeti alt yazıya çeviren gözlük üretti.

Arttırılmış gerçeklik içerikli akıllı gözlükler, sesi kullanıcının gözlük ekranına yansıtıyor. Altyazılar aracılığıyla konuşmalar okunabiliyor.

XRAI Glass CEO'su Dan Scarfe, bu yenilikçi teknolojiyle birlikte sağır ve işitme kaybı olan insanların yaşamlarını kolaylaştırmayı hedeflediklerini aktarırken, "Potansiyellerini en üst düzeye çıkarma yeteneğinden gurur duyuyoruz" dedi.

 

Duyma engelliler için sesleri deşifre eden gözlük

 

Dan Scarfe, fikrin geçen yıl ailesiyle birlikte Noel kutlarken aklına geldiğini söylüyor. 97 yaşındaki işitme engelli büyükbabasının ailenin geri kalanıyla iletişim kurmakta zorlandığına tanık olan Scrafe, büyükbabasının gerçek zamanlı olarak sohbetlere katılabilmesi için bir çözüm aramaya başladığını aktardı.

 

Duyma engelliler için sesleri deşifre eden gözlük

 

Yazılımın gelişmiş ses tanıma sistemi ile de konuşan kişinin kim olduğu belirlenebiliyor.

Şirketin yeni hedefi, uygulamanın sadece İngilizce değil başka dillerde de etkin şekilde kullanılabilmesini sağlamak.

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