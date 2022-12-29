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Düz bir karın için tüketmeniz ve kaçınmanız gereken 5 yiyecek

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Yeni yıla girmeye sayılı günler kala Avustralyalı bir beslenme uzmanı, 2023'te düz bir karna sahip olmak için tüketilmesi ve kaçınılması gereken besinleri sıraladı.
Düz bir karın için tüketmeniz ve kaçınmanız gereken 5 yiyecek

Avustralyalı diyetisyen Susie Burrell, düz bir karna sahip olmak için beslenme düzeninize eklemeniz ya da çıkarmanız gereken 5 yiyeceği açıkladı.

KAÇINMANIZ GEREKEN 5 BESİN

1. Turpgiller

Burrell’in düz bir karın için sınırlamanız gerektiğini söylediği ilk yiyeceklerden biri karnabahar, brokoli ve lahana gibi turpgiller. Beslenme uzmanı, “Turpgillerden sebzeler, bir dizi anti-kanser özelliği ile son derece besleyicidir, ancak bağırsakta kısmen sindirilmeden kalabilen ve gaz üretimine katkıda bulunan bir tür karbonhidrat olan rafinoz sayesinde nispeten yüksek hacimlerde gaz üretebilirler” diyor.

2. Gazlı su ve alkolsüz içecekler

Burrell, “Ne kadar çok gaz tüketirsek, gazı sindirim sisteminde tutma olasılığımız o kadar artar.” derken gazlı içecekler yerine mümkün olduğunca gazsız içecekleri tercih etmenizi tavsiye ediyor.

3. Sakız

Pek çok insan sakız çiğnemenin masum bir alışkanlık olduğunu düşünürken, aslında Burrell bunun düz bir karın arayışına engel olabileceğini söylüyor.

Diyetisyen, “Şekersiz sakızlar, yalnızca şişkinliğe yol açabilen mannitol ve sorbitol içermekle kalmaz, aynı zamanda çiğneme eylemi, sindirim sisteminde sıkışıp şişkinliğe yol açarak çok daha fazla hava almanıza neden olur.” diye ekledi.

4. Asya’ya özgü fast food yiyecekler

Kızartmalar, erişteler ve Asya çorbalarının yüksek oranda sodyum içerdiğini söyleyen Burrell, ne kadar çok sodyum tüketirseniz, o kadar fazla sıvı tuttuğunuzu ve dolayısıyla sonrasında şişkin hissedeceğinizi belirtti.

5. Tuzlu yiyecekler

TÜKETMENİZ GEREKEN 5 BESİN

1. Yoğurt

Yoğurdun ince ve formda kalmak için diyetinize ekleyebileceğiniz harika bir yiyecek olduğunu söyleyen Burrell, probiyotik içeren türlerinin bağırsak sağlığı için de önemli olduğunu söyledi.

2. Nane çayı

Burrell, nane ve karahindiba gibi bitki çaylarının hepsinin güçlü idrar söktürücü özelliklere sahip olduğunu söylerken bunun vücuttan sıvı çekmeleri, su tutmayı azaltmaları ve karnı nispeten düzleştirmeleri anlamına geldiğini belirtti.

3. Kepekli tahıllar

Beslenme uzmanına göre, düz bir karın istiyorsanız, yüksek lifli, kepek bazlı herhangi bir seçenekten başkasına bakmayın. Burrell, “bu, yiyeceklerin sindirim sisteminde düzenli olarak hareket etmesine, atıkları gidermeye ve karnı düz tutmaya yardımcı olacaktır” diyor.

4. Salatalık ve kereviz

Tüm sebzeler sağlıklı olmakla birlikte, salatalık, kereviz ve turp gibi gıdalarda bulunan yüksek su içeriği, bunların çok kalorili değil, besin dolu olduğu anlamına geliyor. Burrell, “Vücuttaki sıvıları ve atıkları ortadan kaldırmak için gün boyunca bu sebzeleri atıştırın” diye belirtiyor.

5. Karpuz ve orman meyveleri

Son olarak Burrell, karpuz ve böğürtlen, ahududu gibi orman meyvelerinin düz bir karın için harika bir seçenek olduğunu, bazı meyvelerin yüksek şeker içeriğine sahip olmasına rağmen, bunların “aşırı yüksek oranda su” ile şeker oranı düşük oldukları için iyi olduğunu açıkladı.

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