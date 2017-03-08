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Düz Bir Karın İçin Uzak Durmanız Gereken 8 Yeme Alışkanlığı

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Düz Bir Karın İçin Uzak Durmanız Gereken 8 Yeme Alışkanlığı
Nefsinize kuvvet...

1. Öncelikle, tabii ki!

Listemize hiç de şaşırtıcı olmayan, ezbere bildiğimiz bir gerçekle, ama çok lezzetli olduğu için de sürekli göz ardı ettiğimiz gerçekle başlayalım: Fastfood ürünler göbeğinizin düşmanıdır! İçlerindeki zararlı yağ asitlerinin ve işlenmiş gıdaların kalp damar sağlığınız başta olmak üzere birçok vücut sisteminize zarar vermesi bir yana, fastfood ürünler bir türlü atılamayan kalorileri ile eritmesi güç göbeklere sebep olur.

2. Patates kızartması da listede:

Ne yazık ki bu keyfimiz de listede... Patates yüzyıllarca insanlığı açlıktan, kıtlıktan, kuraklıklardan kurtarmış olabilir; ama ne zaman patatesi işlenmiş yağlarda kızartmaya başladık, işte o an düz karınlarımızı kaybettik.

Patates kızartması kızarırken yağdaki tüm doymuş yağ asitlerini bir sünger gibi içine çeker. Doymuş yağ asitleri, beyindeki doygunluk hissini engeller, bu yüzden farketmeden 2 tabak patates kızartmasını mideye indirebilir, tartıya çıktığınızda pişmanlık hissedebilirsiniz.

3. Fastfood'un iki numaralı yancısıyla devam edelim;

Devam etmeden önce bir merakımızı sizlerle paylaşalım: Mayonezle yapılan Rus salatasının ismi ne zaman Amerikan salatasına dönüştü yahu? Bunu epeydir merak ediyoruz, yeri gelmişken bunu da buraya bırakalım.

Ne demiştik? Evet, mayonez. ''Bu sosun en az %80'i yağdan oluşur'' cümlesi, neden düz bir karın için mayonezden uzak durmanız gerektiğinin de cevabı...

4. Dondurma başta olmak üzere...

...şeker açısından zengin olan bütün besinler göbeğinizin düşmanıdır. Şekerin sindirimden sonra dönüştüğü yağ, direkt göbekte biriken yağdır. Geçmiş olsun.

5. Tatlandırıcılar da sıkıntı!

Şeker yerine çayınıza, kahvenize attığınız tatlandırıcılar ve bu tatlandırıcıları içeren diyet ürünler aslında sandığınız gibi işlemez; çünkü bunların da içlerinde halâ sindirimden sonra yağa dönüşen polialkoller vardır. Unutmayın, tatlandırıcılar sadece diyabet hastaları için iyidir. Bu hastalıktan muzdarip değilseniz ve yine de tatlandırıcılardan medet umuyorsanız, sağlam yanlış yapıyorsunuz...

6. Üç beyazı tamamlayalım:

Unlu fastfood ürünlerini yasakladık, şekerin, tatlandırıcının her türlüsünü yasakladık; sıra tuza geldi. Fazla tuz sağlığınıza zararlı olmasının yanı sıra, sıvıların vücudunuzdan çıkışını da engeller, bu da göbeğinizde yağları yakmanızın önüne geçer.

7. Sakız da listemizde...

Sigarayı bırakma çabasındaysanız ve stresten uzaklaşmak istiyorsanız sakızdan iyisi yok! Gel gelelim, sakız beyninize sanki yemek yiyormuşsunuz gibi anlaşılan yanlış sinyaller yollar. Bu sinyaller mide asitlerinin salgılanmasına, bu da daha fazla acıkmanıza sebep olur.

Tabii sakız çiğnemek, sizi gofret ve benzeri atıştırmalıklardan da alıkoyabilir. Bu yüzden bu maddeyi biraz havada bırakmakta fayda var :)

8. Alkollü içecekler komple yasak!

Son olarak, alkol...

Bu içeceklerin içerdikleri yüksek şeker seviyeleri ve asitler bir yana; alkol beyninizdeki doygunluk hissiyatını bloke eden, kendinizi sürekli aç hissetmenize sebep olan bir maddedir.

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