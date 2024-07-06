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Düzce'de evden 42 kamyon çöp çıktı

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Düzce'de, mahallelinin bir evde sokak ve kümes hayvanları ile yaşayan ailenin yıllardır çöp biriktirdiği ihbarı üzerine adrese giden belediye ekipleri, 5 gün süren çalışmayla evden 42 kamyon çöp çıkardı
Düzce'de evden 42 kamyon çöp çıktı

Düzce'de Gökçe Mahallesi’nde yaşayanlar, mahallelerinde 20 yıldır bir evde çöp biriktirildiğini ve engelli bireylerin de bulunduğu 5 kişilik ailenin sokak köpekleri ve kümes hayvanlarıyla iç içe yaşadıkları ihbarında bulundu.

Adrese giden Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, evdeki incelemede anne, baba ve zihinsel engelli 3 çocuğunun çöplerle ve hayvanlarla iç içe sağlıksız şartlarda yaşadığını tespit etti.

 

Belediye ekiplerinin incelemelerinin ardından, ayrıca Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'nden de inceleme yapılması talep edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de halk sağlığına aykırı durumların olduğunu belirlemesi sonrası Düzce Belediyesi'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evdeki çöplerin toplanıp temizlenmesi için çalışma başlattı. 

Ekiplerin 5 gün süren çalışmasıyla 2 katlı evden 42 kamyon çöp toplandı. Evdeki 11 köpek, 20'ye yakın kediyle çok sayıdaki tavuk ve civciv de Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Hayvanlar, Düzce Belediyesi Hayvan Konukevi'ne götürüldü.

Çöpten arındırılan evde ekipler tarafından hijyen ve yaşam koşullarının daha iyi şartlarda olması için tadilat ve temizlik çalışmaları başlatıldı. Bakımevine alınan 5 kişilik aileye sosyal ve psikolojik destek verileceği öğrenildi.

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