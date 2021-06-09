Düzce'de yangın

PGM Basın Subaylığı açıkladı:
08.06.2021 tarihinde, saat 10.00 sıralarında, Düzce'de Hüseyin ŞİŞMAN'ın kullanımında bulunan traktöre bağlı olan balya bağlama makinesinin iç kısmında meydana gelen arızadan dolayı çıkan kıvılcım sonucu meydana gelen yangın neticesinde çeşitli kişilere ait yaklaşık 55 dönüm anız, 9 adet rulo balya ve 5 adet sulama borusu tamamen yanarak zarar görmüştür. Çıkan yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.
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