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Düzdaban ve Topaloğlu disipline sevk edildi

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KTFF Soruşturma Merci, Miracle Karşıyaka Başkanı Umut Düzdaban ve Düzkaya Teknik Direktörü Hasan Topaloğlu’nu hafta sonu oynanan karşılaşmada aralarında gerçekleşen olaylar sonucunda Disiplin Kurulu’na sevk ettiğini duyurdu.
Düzdaban ve Topaloğlu disipline sevk edildi

Konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

“17766 maç numarasıyla, 10.11.2022 tarihinde Düzkaya KOSK ile Miracle Karşıyaka ASK arasında Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda oynanan AKSA 1 Lig müsabakasında, Düzkaya KOSK Teknik Direktörü Hasan Topaloğlu ile Miracle Karşıyaka ASK Başkanı Umut Düzdaban arasında gerçekleşen olaylar sonucunda;  gözlemci raporuna göre Miracle Karşıyaka ASK Başkanı Umut Düzdaban’ın KTFF Disiplin Talimatı’nın 41. ve 44. Maddelerince; yine gözlemci raporu ve Miracle Karşıyaka ASK Başkanı Umut Düzdaban’ın Disiplin Kurulu’na yaptığı yazılı şikâyet üzerine, KTFF Disiplin Talimatı’nın 41. ve 44. Maddeleri uyarınca, Düzkaya Teknik Direktörü Hasan Topaloğlu’nun Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.”

 

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