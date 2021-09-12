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Düzenli bir şekilde egzersiz yapmak kaygı riskini azaltabilir

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Yapılan bir araştırmada, düzenli egzersiz yapmanın kaygı (anksiyete) riskini yüzde 60 azalabileceği ortaya konuldu.
Düzenli bir şekilde egzersiz yapmak kaygı riskini azaltabilir

İsveç’te araştırmacılar, 1989-2010 yılları arasında düzenlenen, “Vasaloppet” adı verilen, dünyanın en büyük uzun mesafe kayak yarışına katılan ve katılmayan kişilerin verilerini inceledi.

AA'nın EurekAlert internet sitesi kaynaklı haberine göre, sonuçları "The Innovation" dergisinde yayımlanan çalışmada araştırmacılar, 400 bin kişinin verilerini değerlendirdi.

21 YIL TAKİP EDİLDİLER

Araştırmanın baş yazarı Martine Svensson ve İsveç Lund Üniversitesi Deneysel Tıp Bilimleri bölümünden araştırmacı Tomas Deirborg, “Fiziksel olarak daha aktif bir yaşam tarzına sahip olan grubun, 21 yıla varan bir takip döneminde, kaygı bozuklukları geliştirme riskinin neredeyse yüzde 60 daha düşük olduğunu bulduk” dedi.

Uzmanlar, kadınlarda da erkeklerde olduğu gibi aktif yaşam tarzı ile düşük kaygı riski arasında bir bağlantı görüldüğünü kaydetti.

Erkek ve kadın kayakçılar üzerinde yapılan incelemelerde, erkek kayakçıların performans düzeyleriyle kaygı bozukluğu arasında doğrudan bir ilişki bulunamazken, kayakta yüksek performans gösteren kadınların daha düşük düzeyde performansta bulunan kadınlara göre 2 kat kaygı bozukluğu yaşadığını ortaya konuldu.

Ancak buna rağmen kaygı riskinin, yüksek performans sergileyen kadınlarda, egzersiz yapmayanlara kıyasla daha düşük olduğu belirtildi.

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