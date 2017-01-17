UKÜ’de sınav kaygısı ve verimli ders çalışma semineri düzenlendi.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ)’nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi (PDAREM) tarafından final sınavları öncesinde “Sınav Kaygısı ve Verimli Ders Çalışma Teknikleri” konulu seminer düzenlendi.

Çeviz Uraz Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde Uzman Psikolog Çise Haşimoğulları, sınav kaygısıyla başa çıkma ve verimli ders çalışma tekniklerini anlattı.

“Negatif düşünceler, negatif sonuçları beraberinde getirir”

Öğrencilerin ifadelerinden sınava çalışamama sorunlarına değinen Haşimoğulları, ‘Çalışma isteğim yok’, ‘Çalışmak istiyorum ama çalışamıyorum’, ‘Bir türlü çalışma masasına oturamıyorum’ gibi problemlerin nasıl aşılabileceğini aktardı. Negatif düşüncelerin negatif sonuçları beraberinde getirmesinin kaçınılmaz olduğunun altını çizen Uzman Psikolog Haşimoğulları, “Önce negatif düşüncelerimizi yenmeliyiz.” dedi. Her zaman oturarak çalışmanın önemini aktaran Haşimoğulları, ders çalışılan yerin sabit bir yer olması gerektiğini ifade etti.

“Düzenli çalışmayan daha çok çalışır”

Çise Haşimoğulları, verimli ders çalışmanın tanımını “Bilinçsizce çok çalışmak yerine verimli ders çalışma yollarını bilerek ve bunlardan yeterince yararlanarak etkili çalışmak” şeklinde yaptı. Zamanı belirlenen amaçlar çerçevesinde programlı ve verimli olarak kullanmanın önemine dikkat çeken Çise Haşimoğulları, “Unutmayın ki düzenli çalışmayan daha çok çalışmak durumunda kalır.” dedi. Verimli ders çalışma konusundan yola çıkarak zamanı verimli kullanma konusuna gelen Haşimoğulları, zamanı planlamadaki ilk adımın amaçların belirlenmesi, önceliklerin saptanması olduğunu söyledi. Çise Haşimoğulları, belirlenen amaç içerisinde planlı programlı çalışıp, hazırlanan programa uyulabilmişse kişinin kendisini ödüllendirmesinin motivasyon açısından çok faydalı olacağını aktardı.

Zamanı verimli kullanan bireyin amaçlarına daha çok yaklaşacağını vurgulayan Uzman Psikolog Çise Haşimoğulları, zamanın değerini ancak hedeflerini düşünen insanların bileceğini de sözlerine ekledi. Ders çalışırken belirli program çerçevesinde çalışılması gerektiğini söyleyen Çise Haşimoğulları, bir dersin üzerinde 4-5 saat gibi uzun bir zaman dilimi içerisinde durulmaması gerektiğini, aksi takdirde çalışma isteğinin de gideceğini dile getirdi. Planlı ve düzenli çalışmanın bireyi hedeflerine bir adım daha yaklaştıracağını aktaran Haşimoğulları, kişinin amacına ulaşmak için hangi derse ne kadar çalışacağını, ne zaman çalışabileceğini, bunun için ne kadar gayret göstermesi gerektiğini bilmesinin önemli olduğunu ifade etti.