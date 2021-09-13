Düzenli egzersiz anksiyete riskini yüzde 60 azaltıyor

İsveçli araştırmacılar, düzenli egzersiz yapmanın anksiyete riskini yüzde 60 oranında azalttığını ortaya çıkardı. 21 yıl boyunca toplanan veriler sonucu elde edilen bulgularla, hareketli yaşam tarzının ruh ve beden sağlığı üzerindeki olumlu etkisi kanıtlandı.

İsveç'te Lund Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Departmanı’ndan Martina Svensson ve Tomas Deierborg tarafından 21 yıl boyunca uzun mesafeli kayak yapan ve yapmayan bireylerin verileri toplandı. Toplam 395 bin 369 bireyin verilerinin incelenmesi sonucunda, düzenli olarak kayak yapanların anksiyeteye yakalanma riskinin yüzde 60 daha az olduğu görüldü.



Araştırma özellikle kayak sporuna odaklansa da diğer egzersiz türlerinin ve hareketli yaşam tarzının da anksiyeteyi azalttığı öne sürüldü. Kayak, kendine has özellikleri olan niş bir spor türü olarak görülse de diğer spor türlerinin de benzer olumlu etkileri yaratacağı aktarıldı.

KADINLARDA ERKEKLERDEN İKİ KAT FAZLA GÖRÜLÜYOR



Dünya nüfusunun yaklaşın yüzde 10’unu etkileyen anksiyete bozukluğu rahatsızlıklarının bireylerde daha çok genç yaşlarda ortaya çıktığı tespit edildi. Ayrıca kadınlarda erkeklerden iki katı daha fazla görüldüğü ortaya konuldu.



Fiziksel olarak hareketli yaşam tarzı ve düşük anksiyete riski arasındaki ilişki hem kadınlarda hem erkeklerde görüldü. Bunun yanı sıra gelecekte anksiyeteye yakalanma riskinin de egzersiz yapanlar ve yapmayanlar arsında belirgin bir farka yol açtığı belirtildi.