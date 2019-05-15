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Düzenli egzersiz meme kanseri riskini azaltıyor!

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Uzmanlar uyarıyor! Düzenli egzersiz son yıllarda en çok karşılaşılan kanser türlerinden biri olan meme kanserini önlüyor. İşte nedeni!
Düzenli egzersiz meme kanseri riskini azaltıyor!

Kadınlarda en sık görülen kanser tipi olan meme kanseri günümüzde yaygın olan kanser türlerinden biridir. Bu kanser türüne yönelik son 20 yılda teşhis ve tedavi anlamında çok büyük ilerlemeler kaydedildi. Uzmanlar uyarıyor! Yapılan düzenli egzersizler meme kanserine karşı önlem oluşturuyor. Liv Hospital Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Duygu Derin “Son yapılan araştırmalar ve Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), kanser riskini azaltmak için haftanın 3 veya 5 günü orta-ağır seviyede en az 30 dakika egzersiz öneriyor” diyor. Meme kanseri riskini azatlamak için yapılması gerekenleri sizler için araştırdık. 

MEME KANSERİ RİSKİ MENAPOZ SONRASI KADINLARDA AZALIYOR 

Son yapılan çalışmaların çoğu egzersiz yapan kadınlarda meme kanseri gelişme riskinin yapmayanlara göre daha düşük olduğunu gösteriyor. Verilerin çoğu egzersizin meme kanseri riskini hem menopoz öncesi hem de menopoz sonrası kadınlarda azalttığını gösteriyor. Ergenlik boyunca orta ve ağır egzersiz yapılması özellikle koruyucu bir etki sağlıyor.

DÜZENLİ EGZERSİZ YAPMAK RİSKİ AZALTIYOR 

Her ne kadar hayat boyu düzenli ve güçlü egzersizin en fazla yararı olduğu düşünülmekteyse de, menopozdan sonra dahi egzersizi arttıran kadınlarda egzersiz yapmayan kadınlara göre risk azalması oluyor. Bir kısım çalışmaya göre egzersizin etkisi VKİ (Vücut kitle indeksi) ne göre değişmektedir. VKİ 25 altında olanlarda, yani ağırlığı normal aralıkta olanlarda, egzersizin faydası en yüksek düzeyde.

EGZERSİZ HORMON SEVİYESİNİ DÜŞÜREREK TÜMÖR GELİŞİMİNİ ÖNLÜYOR 

Veriler egzersiz süresi ve sıklığı arttıkça meme kanseri riskinin de azaldığını gösteriyor. Çalışmaların çoğu 30-60 dakika/gün orta-ağır fiziksel aktivitenin meme kanseri riskini azalttığını gösteriyor. Egzersiz özellikle menopoz öncesi kadınlarda, hormon seviyesini düşürerek tümör gelişimini önlüyor. Egzersiz kanda insülin ve insülin benzeri büyüme faktörü (IGF-1) seviyelerini düşürmekte, bağışıklık cevabını arttırmakta ve ideal kiloyu koruyarak fazla vücut yağı ve yüksek vücut kitlesini önlemektedir.

HAYAT KALİTESİ ARTIYOR 

Araştırmalar gösteriyor ki meme kanseri teşhisinden sonra da egzersiz hayat kalitesini arttırmakta, yorgunluğu azaltmada ve enerji dengesini kurmada faydalı olabiliyor. Genellikle meme kanseri teşhisinden sonra hem tedavi hem de hareket azalması kilo artışına neden oluyor. Ancak meme kanseri teşhisinden sonra  orta düzeyde egzersiz yapan bir kadındaki sağ kalım, hareketsiz yaşam süren aynı durumdaki kadından daha uzun olabiliyor. Bu fayda hormon duyarlı hastada daha da belirgin. Artan fiziksel aktivite insülin ve leptin seviyelerini ve meme kanseri gidişatını etkileyebiliyor. Umut verici çok sayıda çalışmanın varlığına rağmen meme kanseri sağ kalımında egzersizin etkisine dair  kuvvetli bir sonuca varmak için  henüz erken olduğu bilimsel yazılarda bildirilmektedir. Başta Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü (NCI) olmak üzere dünyadaki pek çok bilimsel kuruluşta hangi fiziksel aktivite ile kanser hastalarının hayat kalitelerinin ve gidişatlarının daha iyi olabileceği araştırılmaktadır.

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