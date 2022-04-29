Düzenli olarak kendi idrarını içen vegan adam şaşkınlık uyandırıyor

Her gün kendi idrarından bir bardak içen 34 yaşındaki İngiliz vegan adamın davranışı duyanları şaşırtıyor.

Daily Mail’de yer alan habere göre, 34 yaşındaki Harry Matadeen, 2016 yılında zihinsel sağlık sorunlarını “tedavi etmekte çaresiz” olduğu için kendi kişisel atıklarını tüketmeye başladı.

Matadeen, her gün 200 ml kadar içtiği kendi idrarının “yeni bir huzur, sakinlik ve kararlılık duygusu” uyandırdığını, depresyonunu iyileştirdiğini ve kendisini 10 yaş daha genç gösterdiğini iddia ediyor.

Bazen de kendi idrarını alıp yüzüne süren genç adam, bunun “ebedi gençliğin sırrı” olduğunu söylüyor.

Ancak kendisi bu kararından son derece memnun olsa da, Matadeen, “idrar tedavisi” nedeniyle kız kardeşi tarafından reddedildiğini söyledi.

DOKTORLAR ÖNERMİYOR

Ancak doktorlar, idrarın herhangi bir faydası olduğuna dair bir kanıt olmadığı konusunda uyarıyor. Eski Mısır’da ortaya çıktığı düşünülen uygulamanın dehidrasyonu hızlandırdığını ve içicileri bakterilere maruz bıraktığını söylüyorlar.

İkonik pop yıldızı Madonna’nın dışında şarkıcı Kesha’nın da idrar içtiği iddia edilmişti.

Madonna…

Matadeen, altı yıl önce, iddia edilen sağlık yararları hakkında okuduktan sonra idrar içmeye başladı. “İçtiğimde ne kadar güçlü olduğu en çılgın hayallerimin ötesindeydi. İdrar içtiğim andan itibaren beynimi uyandırdı ve depresyonumu ortadan kaldırdı. Vay be, bedavaya yapabilirim ve kendimi hep bu mutlu durumda tutabilirim” diyen Matadeen, aile üyelerinden ve arkadaşlarından ise şiddetli tepkiler aldığını belirtti.

Vegan beslenme biçimini benimseyen Matadeen, aralıklı oruç diyeti uyguluyor ve günde bir öğün yemek yiyor.