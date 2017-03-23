Düzenli seks kadının hamile kalma şansını artırıyor. Uzmanlar bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin haftada en az 3 kez ilişkiye girmelerini öneriyor.

Yumurtlama sonrası karın boşluğuna atılan yumurta rahimle yumurtalıklar arasındaki tüplerin ucundaki fimbrialar tarafından yakalanır. Yumurta yaklaşık 1 gün, sperm ise döllenmeye hazır olarak kadın vücudunda 3 gün canlı kalır. Bu nedenle yumurtlamadan 3 gün öncesi ve sonrası dönemde döllenme olabilir. Uzmanlar yumurtlama öncesi ve sonrasında da cinsel ilişkiye girmeyi öneriyor.

Londra'da Doğurganlık Kliniği danışmanı jinekolog ve yöneticisi Dr. Geetha Venkat'a göre, bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin sadece daha sık ilişkiye girmelerini öneriyor. Dr. Venkat mali endişe nedeniyle insanların stresli işlerde uzun saatlere kadar çalıştığını gün sonunda ilişkiye girmek için yorgun ve isteksiz olduklarını belirtiyor.

Venkat, hastalar seks için takvimlerinin uygun olup olmadığına bakıyor. İnsanlar stresli ve yorgun. Akşam eve geldiklerinde televizyon karşısında uykuya dalıyor ve böylece cinsel duygu kayboluyor. Bunun çok yanlış dedi. Dr Venkat birçok çiftin hamilelik şansını artırmak için ne yapması gerektiğini bilmediklerini, çiftlerin kadının yumurtlama dönemine göre cinsel ilişkiye girmelerini ifade etti. Venkat, düzenli seks sayesinde eski spermin dışarı atıldığını ve sperm kalitesini artırdığını, kaliteli spermin bebek oluşumu için ortamı daha mümkün kıldığını ifade etti.