Düzenli Su İçmenin Çok Şaşıracağınız 15 Etkisi

İnsan vücudunun temel tüketim ve ihtiyaç kaynağı olan su, çoğu zaman sadece susandığı zamanlarda akla gelir. Ancak vücuda yüzlerce farklı konuda destek olan bu sıvı, düzenli tüketimi sonrasında sağlığınıza sağlık katar.

Uzmanlar tarafından günlük tüketim konusunda farklı görüşler ortaya konulsa da, yetişkin birinin günlük yaktığı kalori başına 1 ila 1,5 ml su tüketmesi önerilir. Bu da kişiye ortalama 2 litre su tüketmesi gerektiğini gösterir. Düzenli su tüketimi sonrasında vücutta birçok değişim gözlemlenir. En çok bilinen 15 fayda ise şunlardır:

1) Düzenli su tüketimi vücuttan toksinleri atar ve sizi rahatlatır.

2) Ciltteki yenilenmeleri hızlandırır ve sağlık bir görünüm sunar.

3) Yağ yakışını hızlandırır ve kilo verirken yardımcı unsur olarak görev yapar.

4) Bağışıklığı güçlendirir ve vücudu hastalıklardan korur.

5) Besinlerin parçalanmasına, dolayısıyla sindirime yardımcı olur.

6) Vücut ısısını dengeler.

7) Melatonin başta olmak üzere çoğu hormonun üretiminde başrol oynar.

8) Vücut dengesini sağlaması ve rahatlama hissettirmesinden dolayı psikolojik olarak fayda sağlar.

9) Kanın sulanmasını sağladığı için pıhtılaşmasının önüne geçer.

10) İktidarsızlık ve libido kaybı gibi olaylar genellikle hormonsal problemler olduğu için düzenli su kaybı ile aşılabilir.

11) Zihinsel fonksiyonların hızlanmasında yardımcı olur.

12) Yüksek oranda enerji sağlar. Böylece gün içerisinde dinç kalabilirsiniz.

13) Uyku düzenine yardımcı olur.

14) Eklemlerin kurumasını önler. Hareket ederken zorlanmanızı engeller.

15) Böbrekleri çalıştırır ve vücuttaki zararlı maddeleri arındırır.

Aç Karna Su İçmek Neye İyi Gelir?

Özellikle sabahları uyanır uyanmaz bir bardak su içilmesi, birçok uzmanın altını çizdiği görüşler arasında yer alır.

Uyku sırasında vücudun sıvı kaybetmesi, sabah uyanıldığında açlık ve susuzluk gibi isteklerle kendini gösterir.

Ancak bu açlık sebebiyle kahvaltıda gereğinden fazla besin tüketmek, vücudu gün içerisinde sürekli sindirimle uğraştıracağı için yorgunluk hissi baş gösterir.

Sabah aç karna su içmek ise baştaki açlık hissini bir miktar geçirip, yeteri kadar kahvaltı ile doyabilmenizi sağlar.

Ayrıca yapılan araştırmalar sonucu uyandıktan hemen sonra bir bardak su içilmesi, metabolizmayı %24 hızlandırır.

Bu yüzden aç karna gereği kadar sıvı tüketildiği takdirde, vücut canlanır, mide temizlenir ve vücut dinç hale gelir.



Metabolizma Hızlandıran Detoks Etkili 10 Su Tarifi

Sadece kilo vermek isteyenlere değil, sağlıklı bir yaşam sürdürmek için püf noktalar arayanlara önerilen bu tarifler, metabolizmayı düzenlediği için kişiye sadece fiziksel değil, ruhsal sağlık da kazandırır. Bu yüzden uzmanlar tarafından vücut dengesinin bir numaralı oyuncusu olan suyun düzenli tüketimi, her defasında üzerine basarak vurgulanır.

Suyu sade şekilde çok sık tüketmeyi tercih etmeyenler için ise birbirinden farklı detoks etkili tarif bulunur. Bu tarifler ile vücutta yağ yakımı ve metabolizma faaliyetleri hızlanır. Böylece kilo vermenin yanında günlük hayatta daha dinç ve enerjik hissedilebilir.

1) Kilo Vermenin Anahtarı Yeşillik: Ayda 4 Kilo Verdiren Maydanoz Limon Suyu Tarifi

Kilolar ile başı dertte olan kişilere, düzenli su tüketiminin yanında, yeşillik tüketimi de önerilir. Bu ikisinin bir arada yapılabilmesine imkân tanıyan bu tarif, düşük kalorili ve besleyici yapısıyla vücuda büyük katkı sağlar. Ayda 4 Kilo Verdiren Maydanoz Limon Suyu

Tarif: Ayda 4 Kilo Verdiren Maydanoz Limon Suyu

2) Faydası Dillere Destan Çörek Otu ile Zayıflayın: Zayıflama Suyu (Haftada 2 Kilo)

Kilo vermek isteyen kişilere önerilen bir diğer yararlı gıda olan çörek otu yağı, kişiye tokluk hissi sağlamasından dolayı, asgari miktarda tüketilmesi şartıyla, kilo verilmesine yardımcı olur. Ayrıca soğuk suya nazaran daha çabuk kana karışan ılık su tüketimini öneren bu tarif, sıcak su içmek zayıflatır mı sorusunu cevaplamayı başarır. Zayıflama Suyu (Haftada 2 Kilo)

Tarif: Zayıflama Suyu (Haftada 2 Kilo)

3) Detoks Etkisi ile Bol Yeşillikli Kilo Verdiren Tarif: Kilo Verdiren Özel Su

Tıpkı düzenli su tüketimi gibi yeşillik tüketiminin de faydaları saymakla bitmez. Bu yüzden içeceğinizde ne kadar yeşillik varsa, vücudunuza faydası o kadar faydalı yüksek olacak denebilir. Bu tarif, düzenli tüketimi sonrasında vücudunuzda yağ yakışını hızlandırır. Sadece Suyla İnanılmaz Zayıflama

Tarif: Sadece Suyla İnanılmaz Zayıflama

4) Yağlarınızı Yakmaya Hazır Olun: Yağ Yakma Suyu (Ayda 5 – 6 Kilo Garanti)

İçerisinde yer alan malzemeler ile metabolizmanızı hızlandırabileceğiniz bu tarif ile paralel şekilde diyet uygularsanız, kısa sürelerde kilo verebilmeniz mümkün olur. Ancak unutmayın, bundan sonra hamur işi yok… Yağ Yakma Suyu (Ayda 5-6 Kilo Garanti)

Tarif: Yağ Yakma Suyu (Ayda 5-6 Kilo Garanti)

5) Bol Yeşillikli Şifa Dağıtan Tarif: Detoks Suyu

Metabolizmayı hızlandırarak vücuttan toksinleri atmaya yarayan detoks tariflerinden biri olan detoks suyu, düzenli tüketim sonrasında sağlığınıza sağlık katar. Soğuk şekilde tüketilmesi önerilen bu tarif, soğuk su içmek zayıflatır mı sorusuna cevap bulabilmenizi sağlar. Detoks Suyu

Tarif: Detoks Suyu

6) Tarçınla Gelen Sağlık: Tarçınlı Detox Suyu

Vücuttan toksinleri atmaya yardımcı bir diğer madde olan tarçın, düzenli kullanım sonucunda sağlığınızda fark yaratabilmenizde yardımcı olur. Hamilelere hassasiyetlerinden dolayı önerilmeyen bu tarif, kısa sürelerde vücudunuzu temizlemenizde büyük katkı sağlar. Tarçın Suyu Detox (7 Günde 3 Kilo)

Tarif: Tarçın Suyu Detox (7 Günde 3 Kilo)

7) İncelmeye Hazır Olun: Yağ Yakan ve Ödem Atan Detox Suyu

İçerisinde birbirinden farklı meyvelerle detoks suyu tarifleri barındıran bu yazı, daha okumaya başlarken bile yağ yakabilmenizi sağlar. Sadece kilo vermek için değil, vücudunuza iyi bakmak için de uygulayabileceğiniz bu tarifler, sizi çok daha enerjik ve dinç hale getirir. Yağ Yakan ve Ödem Atan Detox Suyu Tarifleri

Tarif: Yağ Yakan ve Ödem Atan Detox Suyu Tarifleri

8) Yaza Kadar Kilo Vermeliyim Diyorsanız: Hızlı Kilo Verdiren Detoks Suyu

Hızlıca kilo vermeniz gerekiyorsa, bu tarif tam size göre! İçeriğinde yer alan bol yeşillikli malzemeler ile vücudunuzun kısa sürelerde ödem atmasını ve incelmesini sağlayabilirsiniz. Hızlı Kilo Verdiren Detoks Suyu

Tarif: Hızlı Kilo Verdiren Detoks Suyu

9) Çubuk Tarçın Vücudunuzda Fark Yaratacak: Zayıflatan Tarçınlı Su (15 Günde 5 Kilo)

Bir diğer iddialı tarif olan tarçınlı su tarifi, içeriğinde yer alan maddelerin toksin sökücü özelliği nedeniyle kısa sürede zayıflayabilmenizin önünü açar. Zayıflatan Tarçınlı Su (15 Günde 5 Kilo)

Tarif: Zayıflatan Tarçınlı Su (15 Günde 5 Kilo)

10) Tok Tutan Özel Su Tarifi: Zayıflatan Ceviz Suyu Kürü

Düzenli uygulamada tok tutmasıyla bilinen bu tarif, daha az miktarda gıda tüketmenize, dolayısıyla kilo vermenize yardımcı olur. Zayıflatan Ceviz Suyu Kürü