Düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Kuzey Afrika kıyılarından çıkıp İspanya'nın Kanarya Adaları'na doğru gelirken batan bir teknedeki düzensiz göçmenlerden birinin cesedine ulaşıldı, 26'sı ise kayıp.

Kuzey Afrika kıyılarından çıkıp İspanya'nın Kanarya Adaları'na doğru gelirken batan bir teknedeki düzensiz göçmenlerden birinin cesedine ulaşıldı, 26'sı ise kayıp.

İspanya Sahil Güvenlik departmanından basına yapılan açıklamaya göre, Kanarya Adaları'nın 245 kilometre güneyinde, Atlas Okyanusu üzerinde 61 düzensiz göçmeni taşıyan bir tekne battı.

Bölgeye giden İspanyol kurtarma gemisi 34 kişiyi kurtardı, bir kişinin cesedini de denizden aldı.

Arama çalışmaları devam ediyor

Kurtarılan düzensiz göçmenlerden 10'unun kadın, 2'sinin de çocuk olduğu bilgisi paylaşılırken, Batı Sahra kıyılarından hareket ettiği ifade edilen söz konusu teknedeki 26 kişinin (7 erkek, 13 kadın, 6 bebek) kayıp olduğu belirtildi.

Bölgede arama çalışmalarının denizden ve havadan devam ettiği duyuruldu.

Sahil Güvenlik kurtarma gemisinin ayrıca Atlas Okyanusu üzerinde İspanya'ya ulaşmaya çalışan iki ayrı tekneden toplam 80 düzensiz göçmeni daha gemiye alarak karaya ulaştırdığı açıklandı.

Kuzey Afrika kıyılarından İspanya'ya doğru düzensiz göçmen akını son yıllarda ciddi artış gösterirken, 2022'de şimdiye kadar 7 bine yakın düzensiz göçmen Kanarya Adaları'na geldi.