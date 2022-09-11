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Düzensiz mülteciler konusunda Stewart’a eleştiri

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Düzensiz mülteciler konusunda Stewart’a eleştiri
Düzensiz mülteciler konusunda Stewart’a eleştiri

Fileleftheros BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ı, Rumların iddia ettiği gibi Türkiye’nin düzensiz mülteciler meselesini (kendi hedeflerine) alet ettiğine ve KKTC’den Rum tarafına mülteci gönderdiğine inanmamakla suçladı.

Gazete haberi “BM: Mülteci Sorunu Görmüyor… Colin Stewart İşgal Kuvvetinin Bu Meseleyi Alet Ettiğini Reddediyor” başlığıyla aktardı.

BM Barış Gücü’nün ara bölgeyi kontrol ve denetlemekten sorumlu olmasına rağmen mülteciler meselesiyle ilgilenmediğini, Rum tarafına geçişini engellemediğini yazan gazete “diplomatik düzeyde söylenenlerden, (Türkiye’nin, Güney’e geçişlere müdahil olmadığı) Colin Stewart’ın Türk tarafının mülteciler meselesini alet ettiğini düşünmediği açıkça ortaya çıkıyor” ifadesine yer verdi.

Stewart’ın, bu duruşunun BM’nin meseleye yaklaşımını da şekillendirdiğini, BM’nin bu meseleye karışmadığını yazan gazete şu ifadelere yer verdi:

“BM’nin yalnız şimdi değil, Stewart’ın göreve gelmesinden önce de Kıbrıs MEB’indeki Türk ihlalleriyle ilgileniyor ve müdahale etmiyordu. BM Genel Sekreteri raporlarında, gerilime sebep olacak eylemlerden kaçınılması gerektiği klişesini tekrarlıyor. Bu eylemlerin kim tarafından yapıldığına atıf yapmıyor çünkü aşikârdır ki işgal gücünü rahatsız etmek istemiyor.”

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