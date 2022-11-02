Düzensiz uyku, göz hastalıklarının habercisi

On yıldır süren bir çalışma, uyku sorunları ve göz tansiyonu arasındaki bağlantıyı ortaya koydu. Uzmanlar, sağlıklı olmayan uyku düzenine sahip olmanın göz hastalığı geliştirme riskini artırdığını belirtiyor.

Düzensiz uykunun ruh halini ve hafızayı kötü etkilediği biliniyordu. Ancak şimdi uzmanlar; çok az veya çok uyumanın, horlamanın, gündüz uyku halinin ve gece uykusuzluğunun körlüğe de neden olan göz tansiyonu riskini artırabileceğini belirtiyor.

Araştırmacılar, düzensiz uykunun uzun vadeli sonuçlarına odaklanıp uyku davranışlarına, kalıplarına ve göz tansiyonuna kapsamlı bir şekilde bakmak için dünyanın ilk büyük ileriye dönük çalışmasını gerçekleştirdi. Araştırma, Birleşik Krallık’ta 400 binden fazla insanı kapsadı.

Daha önce uyku bozukluklarının önemli bir risk faktörü olabileceğini öne süren araştırmaları incelemek için farklı uyku davranışlarına sahip insanlar arasında göz tansiyonu riskini incelemeye başladılar.

11 YIL TAKİP ETTİLER

Araştırma, İngiltere Biobank araştırmasına katılan 409.053 kişinin verilerini inceledi. Araştırmaya 2006-2010 yılları arasında 40 ila 69 yaşları arasındaki kişiler alındı ve Mart 2021’e kadar takip edildiler.

Araştırmada normal uyku süresi yedi ile dokuz saat arası olarak ve bu aralığın dışındaki süreler de çok az veya çok fazla olarak tanımlandı. Yaklaşık 11 yıllık takip süresi boyunca, 8.690 glokom vakası tespit edildi.

Araştırmacılar, sağlıklı bir uyku düzenine sahip insanlarla karşılaştırıldığında, horlama ve gündüz uyku haline sahip kişilerin yüzde 11’inde artmış göz tansiyonu riski olduğunu buldular. Ayrıca, uykusuzluk ve çok fazla veya çok az uyumanın da yine göz tansiyonu riskini yüzde 13 artırdığını belirttiler.

Çalışma gözlemsel olduğu ve nesnel ölçümden ziyade kendi kendine raporlamaya dayandığı için göz tansiyonunun uyku düzenini etkileyebileceği de belirtildi.

BMJ Open dergisinde yayınlanan makaleye göre göz tansiyonu muhtemelen 2040 yılına kadar dünya çapında 112 milyon insanı etkileyecek.