  • BIST 4.071,87
  • Altın 978.708
  • Dolar 18.6117
  • Euro 18.2888
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Düzensiz uyku, göz hastalıklarının habercisi

» »
On yıldır süren bir çalışma, uyku sorunları ve göz tansiyonu arasındaki bağlantıyı ortaya koydu. Uzmanlar, sağlıklı olmayan uyku düzenine sahip olmanın göz hastalığı geliştirme riskini artırdığını belirtiyor.
Düzensiz uyku, göz hastalıklarının habercisi

Düzensiz uykunun ruh halini ve hafızayı kötü etkilediği biliniyordu. Ancak şimdi uzmanlar; çok az veya çok uyumanın, horlamanın, gündüz uyku halinin ve gece uykusuzluğunun körlüğe de neden olan göz tansiyonu riskini artırabileceğini belirtiyor.

Araştırmacılar, düzensiz uykunun uzun vadeli sonuçlarına odaklanıp uyku davranışlarına, kalıplarına ve göz tansiyonuna kapsamlı bir şekilde bakmak için dünyanın ilk büyük ileriye dönük çalışmasını gerçekleştirdi. Araştırma, Birleşik Krallık’ta 400 binden fazla insanı kapsadı.

Daha önce uyku bozukluklarının önemli bir risk faktörü olabileceğini öne süren araştırmaları incelemek için farklı uyku davranışlarına sahip insanlar arasında göz tansiyonu riskini incelemeye başladılar.

11 YIL TAKİP ETTİLER

Araştırma, İngiltere Biobank araştırmasına katılan 409.053 kişinin verilerini inceledi. Araştırmaya 2006-2010 yılları arasında 40 ila 69 yaşları arasındaki kişiler alındı ve Mart 2021’e kadar takip edildiler.

Araştırmada normal uyku süresi yedi ile dokuz saat arası olarak ve bu aralığın dışındaki süreler de çok az veya çok fazla olarak tanımlandı. Yaklaşık 11 yıllık takip süresi boyunca, 8.690 glokom vakası tespit edildi.

Araştırmacılar, sağlıklı bir uyku düzenine sahip insanlarla karşılaştırıldığında, horlama ve gündüz uyku haline sahip kişilerin yüzde 11’inde artmış göz tansiyonu riski olduğunu buldular. Ayrıca, uykusuzluk ve çok fazla veya çok az uyumanın da yine göz tansiyonu riskini yüzde 13 artırdığını belirttiler.

Çalışma gözlemsel olduğu ve nesnel ölçümden ziyade kendi kendine raporlamaya dayandığı için göz tansiyonunun uyku düzenini etkileyebileceği de belirtildi.

BMJ Open dergisinde yayınlanan makaleye göre göz tansiyonu muhtemelen 2040 yılına kadar dünya çapında 112 milyon insanı etkileyecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mevsim geçişlerinde bağışıklığı güçlendirmenin 6 yolu02 Kasım 2022 Çarşamba 11:32
  • Sıtmaya karşı geliştirilen ilaç en az 6 ay koruma sağlıyor02 Kasım 2022 Çarşamba 10:24
  • Mutlu bir evlilik kalp krizinden iyileşmeyi hızlandırabilir01 Kasım 2022 Salı 20:10
  • Bilimsel araştırma: E-sigaranın, kalbe sigara kadar zarar verdiği ortaya çıktı01 Kasım 2022 Salı 18:35
  • Tek Dileğimiz Farkındalık ve Halkımızın Desteği01 Kasım 2022 Salı 16:23
  • Hatırlatma doz aşıları bugün başlıyor01 Kasım 2022 Salı 12:35
  • Bilimsel araştırma: Kararında yalnızlığın yaşlılara iyi geldiği açıklandı01 Kasım 2022 Salı 00:37
  • Uzman kilo verebilmenin formülünü açıkladı31 Ekim 2022 Pazartesi 22:40
  • Şanghay’daki Disney’de Covid alarmı: Kimse dışarı çıkamıyor31 Ekim 2022 Pazartesi 21:54
  • Antidepresanlar beynin yapısını değiştirebilir31 Ekim 2022 Pazartesi 20:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti