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Düzensizliğin Getirdiği Sömürünün Mağdurları; Asistan Hekimler

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Düzensizliğin Getirdiği Sömürünün Mağdurları; Asistan Hekimler
Düzensizliğin Getirdiği Sömürünün Mağdurları; Asistan Hekimler

Hekimlik mesleği, bilindiği gibi uzun yıllar süren teorik ve pratik eğitime dayalı tecrübe ve bilgi birikimine dayanmaktadır. Tıp fakültesinden tıp doktoru ünvanı aldıktan sonra, herhangi bir alanda uzmanlaşmak isteyen hekimler dünyanın en zor sınavlarından biri olarak gösterilen TUS sınavını başarı ile tamamlayıp asistan hekim olarak kendi uzmanlık sahalarında eğitim görmeye başlarlar. Uzmanlık eğitiminin süresini tamamlayan asistan hekimler, uzmanlık tezini tamamlayıp kendi branşlarında yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olarak uzman hekim ünvanını almaya hak kazanırlar.
Bu zorlu uzmanlık eğitiminde asistan hekim olarak görev yapmakta olan hekimlerimiz, ülkemiz
koşullarında 2 kategoriye ayrılmaktadır. Tercihe bağlı olarak bir kısım hekim uzmanlık eğitimlerini yurtdışında başlayıp tamamlayabilmekte, bir kısım hekim ise Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki kliniklerde yarı zamanlı olarak eğitim alıp, kalan zamanını Türkiye Cumhuriyeti’nde tamamlayarak alanında uzmanlaşmaktadır.
Ülkemizde hekimlik mesleğini icra eden her hekimin olduğu gibi asistan hekimlerin de çözülmeyen ve devam eden sorunları bulunmaktadır. İlgili branşların poliklinik, servis takibi ve ameliyatlarında aktif olarak önemli bir emek sarf eden asistan hekimlerin sorunları, çözüm önerileriyle birlikte birçok kez ilgili makamlara iletilmesine rağmen, herhangi bir sonuç alınamamıştır. Gelecekte uzman hekimler olarak hizmet edecek asistan hekimlerin eğitim ve özlük hakkı sorunlarının çözümünün sağlanması, toplum sağlığını emanet edeceğimiz meslektaşlarımızın alanlarında daha da bilgili, tecrübeli ve başarılı hekimler
olarak yetişmesine katkı sağlayacaktır.

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Asistan hekimlerin başlıca sorunları;
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde uzmanlık eğitiminin yarı süresini tamamlayıp geri kalan zamanlarında gönderildikleri Türkiye Cumhuriyeti’ndeki hastanelerde, diğer asistan hekimlerin hiçbir özlük hakkına sahip olamamaktadırlar. Türkiye Cumhuriyeti’nde aynı iş ve görevi yaptıkları meslektaşları, hekim olmaları nedeniyle hakları olan maaş ve sağlık sigortası hakkına sahipken, Dr. Burhan Nalbantoğlu’ndan gönderilen asistan hekim meslektaşlarımız öğrenci statüsünde burs hakkından başka bir ödenek almamaktadır. Hastanelerde hekim olarak görev yapmaktayken sağlık giderlerini dahi kendileri karşılamak zorunda kalan asistan 

hekimlerden bazılarının görevlerinin yüksek riskli olması nedeniyle COVID-19 hastalığına yakalandığı ve bu sağlık harcamalarını dahi kendileri karşılamak zorunda oldukları zor koşullara maruz bırakılmaktadır. Bütün bu nedenlerle asistan hekimlerin Türkiye Cumhuriyeti’ne uzmanlık eğitimlerini tamamlamak için KKTC adına gönderildiklerinde, maaş kesintisi yapılmayıp maaşlarının ve gerekli sigorta yatırımlarının devam ettirilmesinin sağlanması adına gerekli yasal değişikliklerin yapılması kaçınılmazdır. Uzmanlık eğitim sürecinde olan asistan hekimlerin eğitimlerinin standardizasyonu açısından eğitim programı oluşturulması gerekmektedir. Bütün Dünya’da olduğu gibi eğitim verecek olan kliniğin hasta sayısı ve çeşitliliği, fiziki imkanları, eğitici öğretim görevlisi ve uzman kapasitesi sorgulanmalı ve uygunluğu onaylanmış olan kliniklerde uzman eğitimlerine devam edilmelidir.
Bu standardizasyonu sağlamakla görevli bir kurul oluşturulması gerekliliğini yeniden hatırlatırız.

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KTTB


olarak önerimiz: YÖDAK, Sağlık Bakanlığı, Tıp Fakültesi ve KTTB temsilcilerinin bir araya gelmesi ile çalıştırılacak Tıpta Uzmanlık Kurulu oluşturulmasıdır. Bu kurul vasıtasıyla uzmanlık eğitimi veren kliniklerin akreditasyonu sağlanacak ve asistan hekimlerin eğitimlerinin standardizasyonunu sağlayacak eğitim şemaları oluşturulacaktır.

Uzmanlık eğitimi almak için Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görev yapmakta olan asistan hekimler, kendi branşlarında nöbet yükü altında ezilip tuttukları nöbetlerin ücretini dahi alamazken, görev tanımları dışında acil servislerde ve acil durum hastanesinde çalışmaya zorlanmaktadır. Eksikleri giderilmeyen acil servis ve acil durum hastanesine yapılan bu görevlendirmeler, asistan hekimlere yedek iş gücü muamelesi yapıldığının açık göstergesidir. Acil Servis ve Acil Durum Hastanesi’ndeki personel eksikliğinin giderilerek, kalıcı kadrolar oluşturulmasıyla uzmanlık eğitimi alan asistan hekimlerin ilgili branşları dışında yedek iş gücü olarak çalıştırılmasına son verilmesi gerekir.

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KTTB Asistan Hekimler Çalışma Grubu olarak bütün bu sorunların giderilmesi için ivedilikle adım atılmasını talep eder, sürecin takipçisi olacağımızı duyururuz.

KTTB Asistan Hekimler Çalışma Grubu

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