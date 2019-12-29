Düzkaya Kupada Pes Etmedi..! (3-2)

Süper lig temsilcisi Düzkaya, 1.lig temsilcisi Görneç karşısında 2 kez geriye düştüğü maçı kazanmayı başararak turu geçmeyi bildi.
Nicosia Group Kıbrıs Kupasında, K-PET Süper Lig ekibi Düzkaya yabancısız çıktığı maçta, K-PET Birinci Lig ekibi Görneç karşısında zorlanmasına rağmen rakibini 3-2 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.
Mustafa Öztugay'ın yönettiği maçta Görneç golcüsü İlyas ile rakibi karşısında 2 kez öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.
Maçın ilk devresi Erhan Kendirci ve İlyas Yılmaz'ın golleriyle 1-1 berabere tamamlandı.
İkinci devrede Görneç, İlyas Yılmaz’la yine öne geçerken, Düzkaya Ahmet Can Temel ve Emre Bayırlı'nın golleriyle maçı 3-2 kazanarak turu geçmeyi başardı.
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