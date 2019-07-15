Düzova kavşağında kaza! 2 yaralı...

Düzava kavşağında iki aracın çarpıştığı kaza korkuttu.

Kaza sonrası araçlardan biri orta refüje çıkarken diğer araç da yol kenarına savruldu.

İlk bilgilere göre araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Lefkoşa-Mağusa anayolu, Düzova yakınlarında iki araç çarpıştı… Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 11:00 sıralarında, Lefkoşa – Gazimağusa Anayolu üzerinde Düzova yakınlarında iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan Baki Bakioğlu (E-37) ve Cengiz Arapbayram (E-26), Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavileri halen sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.