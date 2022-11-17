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Dwayne Johnson diyet ve spor düzenini paylaştı

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"The Rock" lakaplı ünlü aktör Dwayne Johnson, formda ve güçlü vücudunu oluşturmaya yardımcı olan günde altı öğün yemek planını ayrıntılarıyla anlattı.
Dwayne Johnson diyet ve spor düzenini paylaştı

Eski profesyonel güreşçi ve aktör Dwayne Johnson (50), Men’s Health’e verdiği röportajında özel şeflerden ve bir güç ve kondisyon koçundan yardım aldığını açıkladı.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Johnson, kahvaltıda yumurta, et, yulaf ezmesi ve genellikle papaya veya yaban mersini içeren kapsamlı bir öğün tükettiğini söyledi.

Kahvaltının ardından saat 10’da ikinci bir öğün tüketen aktör bunda da tavuk göğsü, pirinç ve yeşillikler tüketiyor.

PROTEİN ÇOK ÖNEMLİ

Akşam yemeğinde ise Johnson, genellikle balık, tavuk, biftek veya bufalonun yanında tatlı patates ve yine yeşillik tüketerek öğününü tamamlıyor.

Beslenme düzenine olan bağlılığını eski profesyonel güreşçi olan babası Rocky Johnson’a bağlayan aktör, “Dilimi memnun etmek için değil, vücudumu beslemek için yemeyi çok erken öğretti. Bunu bana beş yaşındayken öğretti. Muhtemelen bu yüzden terapiye ihtiyacım var” diye espri yapıyor.

Altı gün boyunca yeme düzenini bozmayan aktör, yedinci gün ise kaçamak günü yapıyor. Kaçamak gününde de yemeyi sevdiği şeyler arasında fıstık ezmesi ve Hindistan cevizli muzlu krep gibi seçenekler yer alıyor.

Diyetin dışında haftanın altı günü spor salonuna giden Johnson, formda kalmak için Miami’deki evinde “Demir Cennet” adını verdiği spor salonunda çalışıyor.

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