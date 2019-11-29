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DW'nin Conflict Zone programı sunucusu ile İbrahim Kalın arasında tartışma: 'Belki siz de yargılanırsınız'

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Deutsche Welle'nin Conflict Zone programına konuk olan TC Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ile program sunucusu Tim Sebastian arasında tartışma yaşandı.
DW'nin Conflict Zone programı sunucusu ile İbrahim Kalın arasında tartışma: 'Belki siz de yargılanırsınız'

Conflict Zone sunucusu Tim Sebastian, Kalın'a  HDP'li belediyelere kayyum atamalarını sordu. HDP'li belediye başkanlarının görevden alınıp yerine kayyum atanmasını hatırlatan Sebastian, "24 Kürt belediye başkanını güneydoğuda layıkıyla ve demokratik bir şekilde seçilmiş olmalarına rağmen görevden aldınız" dedi. Sebestian'ın sözleri üzerine Kalın, "Ne yazık ki halkın parasıyla PKK'yı destekliyorlardı" dedi. 

 

Sebestian, görevden alınan kaç belediye başkanının hüküm giydiğini sorusuna Kalın, "Bilmiyorum mahkeme süreci devam ediyor" dedi. Sebestian ise Kalın'a hiçbirinin hüküm giymediğini hatırlatarak, "Peki masumiyet karinesine ne oldu? Demokratik süreci dağıttınız" ifadelerini kullandı.  

Tartışmanın devamında Kalın'nın 'yargılanacaklar' sözleri üzerine Sebestian, “Türkiye'de devranın dönmesinden endişeli misiniz? Belki siz de yargılanırsınız. Gülenci bir gazetede çalışıyordunuz, Zaman’da” ifadeleri ile cevap verdi. Bunun üzerine Kalın "Zaman'da çalışmıyordum, yazıyordum" dedi. 

DW’nin Conflict Zone programı bu akşam Deutsche Welle Türkçe'nin Youtube kanalında yayınlanacak. 

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