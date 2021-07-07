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E-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin Protokol Yürürlükte

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E-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin Protokol Yürürlükte
E-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin Protokol Yürürlükte

Lefkoşa’da 11 Şubat’ta imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında E-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü’nün yürürlüğe girmesi hakkında karar, Türkiye Resmi Gazetesi’nde yayımlandı.

 

Söz konusu protokolle KKTC’de e-Devlet Programı’nın gerçekleştirilmesi, yürütülmesi ve kamu hizmetlerinin dijitalleştirilebilmesi, mali suçlar ile ekonomik güvenliğe yönelik risklerin ortaya çıkarılması ve önlenmesi adına detaylı analizlerin gerçekleştirilmesi, mevzuat danışmanlığının ve alan uzmanlığının sağlanması, uygulamaların geliştirilmesi, teknik altyapının hazırlanması, sayısallaştırma ve veri aktarımı çalışmalarının yapılması, test ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri sunularak sürdürülebilir bir yapı kurulabilmesi ve proje yönetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için işletme ve operasyona yönelik iş birliği yapılması amaçlanıyor.

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