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E-fidan projesi hayat buldu

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E-fidan projesi hayat buldu
Turizm ve Çevre Bakanlığı Orman Dairesi ile Kuzey Kıbrıs Turkcell işbirliğinde e-fidan projesi bakanlıkta yapılan tanıtımla hayata geçirildi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, tanıtımda konuşan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü İsmet Yazıcı, yeşil Kıbrıs’ın talihsiz sebepler ve diğer nedenlerle yer yer yara aldığını belirterek, e-fidan ile Kıbrıs’ın tekrar yeşilleneceğini, bu yönde de ilk somut adımın atıldığını ifade etti.

E-fidan projesiyle, KKTC’nin renk çemberinde yeşil rengini hakim kılmak isteyen insanlara internet ortamında bağış yapabilecekleri bir inisiyatif tanındığını belirten Yazıcı, Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak kendilerinin ilk bağışı yeni yılda 2017 fidan dikerek yaptıklarını anımsattı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, ülkenin tahrip olmuş bölgelerinin eskisinden daha iyi hale getirilmesi için çıktıkları yolda önemli bir adım atıldığını söyledi.

İsteyen herkesin 5 TL ile dikili bir ağacı olabileceğini vurgulayan Ataoğlu, yapılacak katkının Turkcell tarafından Orman Dairesi’ne aktarılacağını ve kişiler adına dikileceğini anlattı.

Ataoğlu, ülkeye gelen turistlerin de dikili bir ağacı olması için girişim yaptıklarını belirtti ve bBunun turistlerin tekrar ülkeye gelip ağaçlarını kontrol etme ihtiyacı ortaya çıkaracağını aktardı.

Konuşmaların ardından ilk bağışı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu yaptı.

Dikili bir ağacı olmasını isteyenler www.kktcfidan.com sayfasına girerek 5 TL’lik bağışta bulunabilecek.

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