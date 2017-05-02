E-Kitap satışı düşüyor gerçek kitaptan vazgeçilemiyor!

İngiltere Yayıncılar Birliği e-kitap satışlarında düşüş yaşandığını bildirdi. Basılı yayınların satışında ise artış gözlendi.

Son yılllarda hayatımıza giren ve tam olarak kabullenilemese de gerçek kitaba bir alternatif olan e-kitap satışları düşüyor. Webtekno’da yer alan habere göre e-kitap okuyucular eskisi kadar popüler değil.

E-KİTAP DÜŞÜYOR GERÇEK KİTAP ARTIYOR

İngiltere Yayıncılar Birliği yaptığı açıklamada e-kitap okuyucuların satışlarının geçtiğimiz yıl, bir önceki yıla kıyasla %17 oranla azaldığını belirtirken basılı yayınlarda ise %7’lik bir görünüyor. Yayıncılar Birliği insanların basılı yayınları sanal ekranlardan bir kaçış olarak gördüğünü belirtiyor. Sürekli sanal ekranlara bakmaktan sıkılan insanlar basılı yayınlarla kendini dinlendiriyor.