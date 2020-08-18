  • BIST 1.092
  • Altın 474,625
  • Dolar 7,3532
  • Euro 8,7705
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAPilli: 2412 test 9 pozitif vaka

E-sigaralar corona riskini arttırıyor

» »
Standford Üniversitesi araştırmacılarının bulgularına göre elektronik sigara buharı, özellikle gençlerin akciğerlerine o kadar çok zarar veriyor ki, sigara içmeyenlere kıyasla COVID-19’a yakalanma riskini artıyor.
E-sigaralar corona riskini arttırıyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden pediyatri profesörü Bonnie Halpern-Felsher ve araştırmacı ekibi bir ilke imza atarak, elektronik sigara kullananların koronavirüs kapma olasılığı üzerine bir araştırma yaptı. 11 Ağustos tarihinde ''Yetişkin Sağlığı Dergisi''nde (Journal of Adolescent Health) yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, düzenli olarak e-sigara kullanan gençler ve ergenlerin, koronavirüs ile enfekte olma olasılığı akranlarına göre çok daha yüksek. Araştırmada farklı veri ve istatistikler değerlendirildi.

Korona belirtileri beş kat daha fazla görülüyor

Araştırma, koronavirüs testi pozitiv çıkan kişiler arasında e-sigara kullananların sayısının, kullanmayanlara oranla beş kat daha fazla olduğunu ortaya koydu. Elbette bu veriler, e-sigara kullanıcılarının COVID-19'a yakalanma olasılıklarının diğerlerine göre mutlak olarak daha yüksek olduğu anlamına gelmiyor. Ancak yine de koronavirüs kapan ve aynı zamanda e-sigara içen kişilerde öksürme, ateş, halsizlik ve nefes darlığı gibi belirtilerin görülme oranı beş kat daha fazla. Zira semptom göstermeyen kişiler genelde test yaptırmak için doktora başvurmuyor.

Hasarlı akciğerler büyük risk altında

Korona testi yaptırmadan 30 gün öncesine kadar hem e-sigara hem de geleneksel sigara tüketen kişilerde ise enfekte olma riski yüzde 6,8 daha yüksek. Araştırmaya katılanların neredeyse tümü her iki sigara çeşidini de kullandığını belirttiğinden, bilim insanları sadece geleneksel sigara içenlerin enfekte olma oranına dair güvenilir veriler elde edemedi. Diğer yandan araştırmacılar, sigara kullanımının koronavirüs kapma riskinin azalttığı yönündeki tezi de çürütmüş oldu.

Araştırma makalesinin baş yazarlarından Shivani Mathur Gaiha 'Gençler ve ergenler, e-sigara kullanmanın akciğerlere zarar verdiği için COVID-19'a yakalanma riskini artırdığının farkında olmalılar'' dedi. Gençleri kendilerini yanıltıcı bir güvende hissetmemeleri konusunda uyaran Mathur Gaiha ''Birçok kişi, gençliklerinin onları COVID-19 belirtilerinden koruyacağını sanıyor. Ancak edindiğimiz veriler, bunun e-sigara kullanıcıları için geçerli olmadığını gösteriyor. Hatta enfekte olma riski biraz değil, bariz bir oranda artıyor'' ifadelerini kullandı.

ABD genelinde 4 binden fazla denek katıldı

Araştırmaya Amerika Birleşik Devletleri'nin farklı bölgelerinden katılan 4 bin 351 kişi arasında geleneksel sigara ve e-sigara kullananların aynı oranda bulunmasına, farklı cinsiyet ve etnik kökenleri temsil etmesine de özen gösterildi. Katılımcılara, COVID-19 belirtileri gösterip göstermedikleri, test olup olmadıkları ya da pozitif test sonucu alıp almadıkları gibi sorular yöneltildi.

Pediyatri uzmanı Halpern-Felsher, gençleri uyarmanın ötesinde sağlık makamlarına da çağrıda bulunarak ''Şimdi tam zamanı. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin bir an önce bu ürünlere yönelik yeni düzenlemeler getirmesi gerek'' şeklinde konuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çevre Mühendisleri Odası:Deniz suyu analizlerinin takipçisi olmaktan vazgeçmeyeceğiz17 Ağustos 2020 Pazartesi 14:08
  • Şeyma Subaşı'nın partisine polis baskını17 Ağustos 2020 Pazartesi 13:36
  • 16 Yaşındaki PUBG Bağımlısı Çocuk, Susuzluk ve Açlıktan Hayatını Kaybetti16 Ağustos 2020 Pazar 15:58
  • Caretta carettayı pompalı tüfekle öldürdüler14 Ağustos 2020 Cuma 17:45
  • Dünyaca ünlü bilim insanı: Zeki uzaylıları ölmeden önce göreceğiz13 Ağustos 2020 Perşembe 21:01
  • 2 binden fazla 'jigolo adayını' dolandırdılar: Vurgun miktarı 10 milyon TL'nin üzerinde13 Ağustos 2020 Perşembe 19:00
  • Salgın caretta caretta'lara yaradı:Yuvalar rekor sayıda13 Ağustos 2020 Perşembe 18:00
  • Güneş’te patlamalar: Birkaç gün içinde dijital hayat durabilir12 Ağustos 2020 Çarşamba 17:56
  • İngiliz tasarımcılardan ‘koronavirüsü öldüren’ yeni uçak koltukları11 Ağustos 2020 Salı 22:02
  • Eski porno yıldızı meşhur gözlüklerini Beyrut’taki patlamanın mağdurlarına bağışlamak için satıyor11 Ağustos 2020 Salı 21:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti