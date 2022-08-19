EA, FIFA 23 oyununu Hindistan'da yanlışlıkla 1 liraya sattı

Geçtiğimiz ay yaşanan olayda, FIFA düşkünleri ön siparişte normalde 4800 rupiye (yaklaşık 1090 lira) satılması gereken oyunu yüzde 99,98 oranında indirimli almak için sanal mağazaya akın etti.

EA ise hatayı kabul etti ve ön siparişle oyunu çok ucuza satın alanlara oyunun verileceğini açıkladı.

FIFA 23, EA Sports'un FIFA markasıyla ürettiği son futbol oyunu olacak. Şirketin bundan sonraki futbol oyunları EA Sports FC markasıyla piyasaya çıkacak.

Mayıs ayında yapılan duyuruyla EA ve Fifa arasındaki 29 yıllık ortaklığın sonu gelmişti. Şirket, kararın ardındaki nedenlerden biri olarak lisans ücretlerinin yüksekliğini göstermişti. Fifa da rakip bir futbol oyunu çıkartmayı planladığını açıkladı.

Bunun hem ortak çıkacak son oyun olması hem de kadın futbol takımlarının yer alması, piyasaya çıkması öncesinde oyuna yönelik ilgiyi iyice artırdı.

'Hata bizden kaynaklandı, satış gerçekleşecek'

"FIFA Ultimate Edition", Standard Sürüm'den daha pahalı. Son sürümde sınırlı sayıda çıkan futbolcu kartları, ekstra FIFA puanları ve resmi olarak piyasaya çıkmasından önce oyuna erişim gibi avantajlar var.

Hindistan'daki ön satışta "FIFA Ultimate Edition" 4800 rupi (yaklaşık 1090 lira), Standart Sürüm ise 3499 rupi (yaklaşık 795 lira) olarak fiyatlandırıldı.

Sanal mağazadaki fiyatlama hatası internet üzerinden yayıldı ve FIFA tutkunları sosyal medyada oyunun, Epic Games'in Hindistan'daki sanal mağazasında 4,80 rupiye (yaklaşık 1 liraya) satıldığını duyurdu.

Hata hızla düzeltildi. Bunun üzerine oyunu ucuza alanlar, satışın iptal edileceğinden ya da ödedikleri paranın geri verileceğinden kaygı duymaya başladı.

Ancak EA Sports ve Epic Games, oyunu 4,80 rupiden almayı başaranlara birer e-posta gönderdi ve satışın gerçekleşeceğini taahhüt etti. EA Sports'un FIFA ekibi hatayı kendilerinin yaptığını kabul etti.

FIFA 22, serinin şu ana kadarki en başarılı versiyonuydu ve EA Sports'un verilerine göre oyuna 9,1 milyon kişi katıldı ve ilk hafta 460 milyon maç yapıldı.