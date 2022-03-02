  • BIST 1.986,09
  • Altın 874.403
  • Dolar 14.095
  • Euro 15.6741
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

EA Sports, Rusya'yı FIFA 22'den Çıkaracak

»
EA Sports, Rusya'yı FIFA 22'den Çıkaracak
EA Sports, Rusya'yı FIFA 22'den Çıkaracak

FIFA 22, FIFA Mobile ve FIFA Online oyunlarından Rusya milli takımı ve Rusya kulüp takımlarının kaldırılacağı açıklandı.

EA, Rus milli futbol takımı ve tüm Rus kulüplerinin FIFA 22, FIFA Mobile ve FIFA Online'dan çıkarılacağını duyurdu.

EA, duyuruyu bu öğleden sonra, gerçek hayattaki FIFA ve UEFA yönetim organlarının Rusya'nın ulusal tarafının ve oyuncuların bir sonraki duyuruya kadar yasaklanacağını söylemesinden birkaç gün sonra yaptı.

Twitter'dan yapılan açıklamada, "EA Sports, Ukrayna halkıyla dayanışma içinde ve futbol dünyasındaki pek çok ses gibi barış ve Ukrayna çatışmasına son verilmesi çağrısında bulunuyor" denildi.

 

 

"FIFA ve UEFA'daki ortaklarımızla uyumlu olarak EA Sports, Rus milli takımını ve tüm Rus kulüplerini EA Sports FIFA ürünlerinden çıkarmak için işlemler başlattı: FIFA 22, FIFA Mobile ve FIFA Online. Ayrıca ilgili değişiklikleri etkin bir şekilde değerlendiriyoruz. oyunlarımızın diğer alanlarına.

"Topluluklarımızı yapılan tüm işlemler hakkında güncel tutacağız ve bu güncellemeler üzerinde çalışırken oyunculara gösterdikleri sabır için teşekkür edeceğiz."

Çok sayıda spor kuruluşu, Rus sporcu ve takımlarının rekabet etmesini yasakladı veya fikstürleri ve turnuvaları Rusya'nın dışına taşıdı.

Milli takımlar ve taraflar  özellikle Avrupa'da  bir sonraki duyuruya kadar Rusya'ya karşı oynamayı reddetti.

Bu hafta UEFA, Şampiyonlar Ligi finalini Rusya'nın Saint Petersburg kentinden aldı ve FIFA ile birlikte Rus takımlarını tüm uluslararası futboldan men etti.

Futbol dışında, NHL, Rus iş ilişkilerini askıya alan birkaç lig arasında yer alıyor. EA Sports, Rusya'yı NHL 22'den de çıkaracağını söyledi. EA Sports, bunun "önümüzdeki haftalarda" yapılacağını söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Apple’ın Piyasaya Süreceği Katlanabilir Cihaz Akıllı Telefon Olmayacak28 Şubat 2022 Pazartesi 23:32
  • NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu Fotoğraf Gönderdi28 Şubat 2022 Pazartesi 19:00
  • Ukrayna Rusya savaşını takip etmek için kullanılan uygulamalar27 Şubat 2022 Pazar 20:50
  • Elon Musk’tan Ukrayna’ya Destek: Starlink Uyduları Aktif27 Şubat 2022 Pazar 13:40
  • Google’dan Rus Devlet Medyasına Çok Sert Yasak27 Şubat 2022 Pazar 13:28
  • Anonymous, Rus TV’leri Hackledi, ‘Ukrayna’daki Gerçekler’i Yayınladı27 Şubat 2022 Pazar 11:38
  • Elon Musk ve Kardeşi Kimbal Musk’a Soruşturma26 Şubat 2022 Cumartesi 14:37
  • Rusya, Facebook’u Sınırlandırdı26 Şubat 2022 Cumartesi 13:09
  • Elon Musk’ın Kızıl Gezegen Planı Ortaya Çıktı24 Şubat 2022 Perşembe 00:37
  • Facebook’tan Yeni Hamle: Düşen Kazancını Reels İle Kapatmak İstiyor23 Şubat 2022 Çarşamba 23:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti