EA Sports'tan tepki çeken Türkiye hatası

Popüler futbol oyunu FIFA'nın yapımcısı olan EA Games bu aralar sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri.

Bu popülaritenin sebebi ise oyuna gelen bir özellikten ziyade FIFA 2018'de yer alan bir hata.

Zira oyunda Türkiye haritasında bir hataya imza atan firma Türkiye'nin kuzey doğusunda yer alan bazı illeri Türkiye haritasının dışında gösterdi.

Kısa sürede kullanıcılarının tepkisi çeken harita nedeniyle pek çok kullanıcı firmaya bu hatasını düzeltmesi yönünde çağrılarda bulundu.