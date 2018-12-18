  • BIST 90.520
  • Altın 214,577
  • Dolar 5,3491
  • Euro 6,0862
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

EA Sports'tan tepki çeken Türkiye hatası

»
FIFA 18'in yapımcısı EA Ganes oyunda yer verdiği Türkiye haritası ile kullanıcılarının tepkisini çekti.
EA Sports'tan tepki çeken Türkiye hatası

Popüler futbol oyunu FIFA'nın yapımcısı olan EA Games bu aralar sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri.

ea.jpg

Bu popülaritenin sebebi ise oyuna gelen bir özellikten ziyade FIFA 2018'de yer alan bir hata.

ea-001.jpg

Zira oyunda Türkiye haritasında bir hataya imza atan firma Türkiye'nin kuzey doğusunda yer alan bazı illeri Türkiye haritasının dışında gösterdi.

ea-002.jpg

Kısa sürede kullanıcılarının tepkisi çeken harita nedeniyle pek çok kullanıcı firmaya bu hatasını düzeltmesi yönünde çağrılarda bulundu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Geleceğin seks robotlarının oluşturabileceği tehlikeler ne?15 Aralık 2018 Cumartesi 14:07
  • Facebook'tan bir skandal daha: 7 milyon kullanıcı etkilenebilir15 Aralık 2018 Cumartesi 13:13
  • Steam'de bir oyun daha bedava oldu!14 Aralık 2018 Cuma 19:30
  • Virgin Galactic uzay turizm aracını test etti14 Aralık 2018 Cuma 19:00
  • Jüpiter'deki dev kasırgalar görüntülendi14 Aralık 2018 Cuma 18:30
  • 'Aptal' kelimesi arandığında neden o ismin fotoğrafları çıkıyor?13 Aralık 2018 Perşembe 15:30
  • Instagram'a yepyeni bir özellik daha geliyor!13 Aralık 2018 Perşembe 12:48
  • Rusların 'Android Robot' Olarak Tanıttığı Boris'in İçinden İnsan Çıktı13 Aralık 2018 Perşembe 12:42
  • 'Her 7 kişiden 1'i robotla seks yapmak istiyor'12 Aralık 2018 Çarşamba 16:26
  • Google'da en fazla aranan kelime açıklandı12 Aralık 2018 Çarşamba 14:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti